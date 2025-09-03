Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Moda, música e conexão: 'No Garimpo' ganha as ruas de Belém no domingo (7)

Evento chamado 'No Garimpo' mostra o movimento da moda urbana de Belém

Fábio Will
fonte

Edição do No Garimpo será no Boulevard da Gastronomia (Alyne Soares / Divulgação / No Garimpo)

O próximo domingo (7) será de exposições de brechós, artesanatos e muita música na 6ª edição do 'No Garimpo', que reunirá mais de 30 expositores, com direito a DJs com sets especiais para animar a galera. Desta vez, o evento será realizado no Boulevard da Gastronomia, em frente à Estação das Docas, das 10h às 17h, com entrada franca.

Os amigos Matheus Brasil, Raquel Nayra, Alyne Soares, Dante Teixeira, Jhonatan Santos, Jhonatan Dias e Caio Freitas decidiram criar uma “cooperativa” de garimpos e brechós no final do ano passado. Assim nasceu o No Garimpo. O evento retorna neste mês de setembro em um espaço amplo, que vem conquistando os paraenses. Caio Freitas, um dos organizadores, falou à equipe de O Liberal sobre a criação do projeto e a forma como a moda sustentável vem fortalecendo a cena na capital paraense.

“Surgiu da ideia e da necessidade de abranger o crescimento dos brechós com o mesmo segmento aqui em Belém. Além da vontade de nos expressar através de temas que permeiam nossa cultura, havia também a necessidade de empreender e buscar autonomia em nosso trabalho. Com o crescimento da cultura de brechó, isso vem ganhando cada vez mais força”, disse.

image Última edição do No Garimpo ocorreu em junho (Alyne Soares / Divulgação / No Garimpo)

VEJA MAIS

image Setor de brechós se expande no Pará e já conta com 2.100 de negócios formalizados
Paraenses estão aderindo ao modelo de negócio que contempla economia e sustentabilidade

image Moda circular ganha força em Belém com brechós que unem sustentabilidade e impacto social
Com quase uma tonelada de roupas reaproveitadas por ano, iniciativas mostram o poder dos três ‘R’s’ da sustentabilidade

[intagram=DN38ZNkkchl]

O No Garimpo é formado por vários donos de brechós de Belém, que se uniram para dar projeção à cena, mas, acima de tudo, mostrar a cultura regional, gerando conexões e fincando o pé em um movimento forte e expressivo por meio da moda e da música.

“Desde o início do projeto, queríamos transmitir referências da nossa cultura urbana e preta, além de agregar nossa comunidade. É gratificante o reconhecimento da nossa ideia de valorizar a cultura e o movimento regional, somando elementos consolidados que formaram nossa visão de mundo e autoestima. Isso é reforçar nosso potencial como movimento para o cenário da moda”, comentou.

image Moda, cultura e música ganham espaço no No Garimpo (Alyne Soares / Divulgação / No Garimpo)

Confira fotos do último No Garimpo

No Garimpo

Com a proposta de ser itinerante e de levar cultura aos bairros da capital, o No Garimpo chega com a pegada da moda streetwear, trazendo peças vintage, camisas de futebol e um cenário repleto de tendências.

Além de roupas e calçados, o evento contará também com expositores de artesanato e opções gastronômicas. Para Caio Freitas, o No Garimpo deste domingo (7) será especial, por acontecer em um local aberto, de fácil acesso e que promete muita resenha, troca de ideias, música e, acima de tudo, a valorização do movimento de moda em Belém.

“As pessoas que forem ao No Garimpo podem esperar uma nova experiência. Trocamos de local com a intenção de proporcionar um evento ainda melhor e com mais possibilidades de valorização do nosso movimento. Por ser um espaço de fácil acesso e aberto, nossa intenção é que mais pessoas participem e possam sentir a energia da galera”, finalizou.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

cultura

no garimpo

brechós

jornal amazônia
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

MODA CIRCULAR

Moda, música e conexão: 'No Garimpo' ganha as ruas de Belém no domingo (7)

Evento chamado 'No Garimpo' mostra o movimento da moda urbana de Belém

03.09.25 20h27

SUCESSO

Délcio Luiz celebra 35 anos de carreira com novos projetos e carinho do público paraense

Com shows cheios e carinho do público paraense, cantor do Nosso Tom e Cabanagem, e sonha em gravar com Djavan

03.09.25 12h38

PAGODE

Conectado: Mumuzinho apresenta o show de seu novo projeto no Pagode de Mesa do Nosso Tom

Pagode de Mesa comemora quatro anos com uma grande roda de samba

03.09.25 10h07

ESPETÁCULO

Fernanda Thurann apresenta o monólogo ‘Os Encantados do Sossego’ no Marajó

A apresentação gratuita acontece neste sábado, 6, em Soure, e faz parte da programação do Fest.Ce Marajó. Edyr Augusto colabora com o roteiro

03.09.25 9h38

MAIS LIDAS EM CULTURA

'Musa Amazônida'

Isabelle Nogueira posta fotos de biquíni em ilha paradisíaca; seguidores elogiam

A influenciadora digital aproveitou as suas "mini-férias" para visitar o México

02.09.25 15h01

VEJA O QUE ELE DISSE!

Namorado de Fátima Bernardes comenta saída de Bonner do Jornal Nacional

Após quase 30 anos na bancada, jornalista será apresentador do Globo Repórter a partir de 2026

02.09.25 15h36

SUCESSO

Délcio Luiz celebra 35 anos de carreira com novos projetos e carinho do público paraense

Com shows cheios e carinho do público paraense, cantor do Nosso Tom e Cabanagem, e sonha em gravar com Djavan

03.09.25 12h38

CULTURA

Festival Ver-o-Peso da Cozinha Paraense põe à mesa os sabores ancestrais e peculiares da Amazônia

Evento retorna à cena gastronômica com atrações, incluindo o Jantar das Boeiras, para realçar a criatividade no preparo de iguarias com ingredientes amazônicos

03.09.25 8h26

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda