Moda, música e conexão: 'No Garimpo' ganha as ruas de Belém no domingo (7)

O próximo domingo (7) será de exposições de brechós, artesanatos e muita música na 6ª edição do 'No Garimpo', que reunirá mais de 30 expositores, com direito a DJs com sets especiais para animar a galera. Desta vez, o evento será realizado no Boulevard da Gastronomia, em frente à Estação das Docas, das 10h às 17h, com entrada franca.

Os amigos Matheus Brasil, Raquel Nayra, Alyne Soares, Dante Teixeira, Jhonatan Santos, Jhonatan Dias e Caio Freitas decidiram criar uma “cooperativa” de garimpos e brechós no final do ano passado. Assim nasceu o No Garimpo. O evento retorna neste mês de setembro em um espaço amplo, que vem conquistando os paraenses. Caio Freitas, um dos organizadores, falou à equipe de O Liberal sobre a criação do projeto e a forma como a moda sustentável vem fortalecendo a cena na capital paraense.

“Surgiu da ideia e da necessidade de abranger o crescimento dos brechós com o mesmo segmento aqui em Belém. Além da vontade de nos expressar através de temas que permeiam nossa cultura, havia também a necessidade de empreender e buscar autonomia em nosso trabalho. Com o crescimento da cultura de brechó, isso vem ganhando cada vez mais força”, disse.

Última edição do No Garimpo ocorreu em junho (Alyne Soares / Divulgação / No Garimpo)

O No Garimpo é formado por vários donos de brechós de Belém, que se uniram para dar projeção à cena, mas, acima de tudo, mostrar a cultura regional, gerando conexões e fincando o pé em um movimento forte e expressivo por meio da moda e da música.

“Desde o início do projeto, queríamos transmitir referências da nossa cultura urbana e preta, além de agregar nossa comunidade. É gratificante o reconhecimento da nossa ideia de valorizar a cultura e o movimento regional, somando elementos consolidados que formaram nossa visão de mundo e autoestima. Isso é reforçar nosso potencial como movimento para o cenário da moda”, comentou.

Moda, cultura e música ganham espaço no No Garimpo (Alyne Soares / Divulgação / No Garimpo)

Com a proposta de ser itinerante e de levar cultura aos bairros da capital, o No Garimpo chega com a pegada da moda streetwear, trazendo peças vintage, camisas de futebol e um cenário repleto de tendências.

Além de roupas e calçados, o evento contará também com expositores de artesanato e opções gastronômicas. Para Caio Freitas, o No Garimpo deste domingo (7) será especial, por acontecer em um local aberto, de fácil acesso e que promete muita resenha, troca de ideias, música e, acima de tudo, a valorização do movimento de moda em Belém.

“As pessoas que forem ao No Garimpo podem esperar uma nova experiência. Trocamos de local com a intenção de proporcionar um evento ainda melhor e com mais possibilidades de valorização do nosso movimento. Por ser um espaço de fácil acesso e aberto, nossa intenção é que mais pessoas participem e possam sentir a energia da galera”, finalizou.