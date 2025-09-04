Apresentador Raul Gil é internado em hospital nesta quinta-feira (4)
Apresentador de 87 anos foi levado à unidade de saúde; estado de saúde não foi informado
O apresentador Raul Gil, de 87 anos, foi internado nesta quinta-feira (4) no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. A informação foi confirmada pela assessoria do comunicador. Ainda não há detalhes sobre o motivo da internação nem atualização sobre o estado de saúde dele.
Carreira de Raul Gil
Raul Gil é um dos nomes mais conhecidos da televisão brasileira. Com mais de seis décadas de carreira, apresentou programas de auditório em diversas emissoras e ficou marcado por atrações musicais e quadros de calouros.
Histórico recente de saúde
Nos últimos anos, o apresentador enfrentou alguns problemas de saúde que o afastaram temporariamente da TV. Ele segue como um dos veteranos mais lembrados do entretenimento nacional.
