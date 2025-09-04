Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Apresentador Raul Gil é internado em hospital nesta quinta-feira (4)

Apresentador de 87 anos foi levado à unidade de saúde; estado de saúde não foi informado

Redação O Liberal
fonte

Raul Gil, de 82 anos, sofreu um acidente doméstico (Reprodução)

O apresentador Raul Gil, de 87 anos, foi internado nesta quinta-feira (4) no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. A informação foi confirmada pela assessoria do comunicador. Ainda não há detalhes sobre o motivo da internação nem atualização sobre o estado de saúde dele.

VEJA MAIS

image Raul Gil conta o que conversou com filha por telefone após briga

image Entenda a briga na família de Raul Gil que levou neta do apresentador a se manifestar
A principal desavença gira em torno de Nanci Gil e o irmão Raul Gil Júnior

Carreira de Raul Gil

Raul Gil é um dos nomes mais conhecidos da televisão brasileira. Com mais de seis décadas de carreira, apresentou programas de auditório em diversas emissoras e ficou marcado por atrações musicais e quadros de calouros.

Histórico recente de saúde

Nos últimos anos, o apresentador enfrentou alguns problemas de saúde que o afastaram temporariamente da TV. Ele segue como um dos veteranos mais lembrados do entretenimento nacional.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

MODA CIRCULAR

Moda, música e conexão: 'No Garimpo' ganha as ruas de Belém no domingo (7)

Evento chamado 'No Garimpo' mostra o movimento da moda urbana de Belém

03.09.25 20h27

SUCESSO

Délcio Luiz celebra 35 anos de carreira com novos projetos e carinho do público paraense

Com shows cheios e carinho do público paraense, cantor do Nosso Tom e Cabanagem, e sonha em gravar com Djavan

03.09.25 12h38

PAGODE

Conectado: Mumuzinho apresenta o show de seu novo projeto no Pagode de Mesa do Nosso Tom

Pagode de Mesa comemora quatro anos com uma grande roda de samba

03.09.25 10h07

ESPETÁCULO

Fernanda Thurann apresenta o monólogo ‘Os Encantados do Sossego’ no Marajó

A apresentação gratuita acontece neste sábado, 6, em Soure, e faz parte da programação do Fest.Ce Marajó. Edyr Augusto colabora com o roteiro

03.09.25 9h38

MAIS LIDAS EM CULTURA

FAMOSOS

Apresentador Raul Gil é internado em hospital nesta quinta-feira (4)

Apresentador de 87 anos foi levado à unidade de saúde; estado de saúde não foi informado

04.09.25 8h02

Amazônia Live

Entenda por que Mariah Carey quase não se movimenta durante os shows

Cantora se apresenta em um palco flutuante no Rio Guamá, em Belém, como parte do festival Amazônia Live – Hoje e Sempre, evento que integra a programação cultural da COP 30

03.09.25 22h02

CULTURA

‘Como é que pode?’: Gabriel Louchard faz comédia e mágica com o público em Belém

Em cartaz há 10 anos, espetáculo une comédia com números de mágica para falar das surpresas do dia a dia das pessoas, capazes de gerar boas risadas e descobertas

04.09.25 8h00

ESPETÁCULO

Theatro da Paz recebe peça com Renata Sorrah em parceria com a Companhia Brasileira de Teatro

Peça dirigida por Marcio Abreu será apresentada entre os dias 5 e 7 de setembro, com ingressos já disponíveis

04.09.25 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda