Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Entenda a briga na família de Raul Gil que levou neta do apresentador a se manifestar

A principal desavença gira em torno de Nanci Gil e o irmão Raul Gil Júnior

Estadão Conteúdo
fonte

Raul Gil, de 82 anos, sofreu um acidente doméstico (Reprodução)

Um novo episódio envolvendo a família do apresentador Raul Gil ganhou repercussão após sua neta, Raquel Gil, publicar um vídeo nas redes sociais, na última semana, denunciando uma ordem extrajudicial que recebeu junto à mãe, Nanci Gil.

Segundo Raquel, a ordem foi enviada pelo tio, Raul Gil Júnior, conhecido como Raulzinho, e proíbe ambas de comentarem publicamente qualquer assunto ligado à família. De acordo com a jovem, a medida as impede até mesmo de falar sobre suas próprias histórias de vida, sob risco de ação indenizatória.

"A gente recebeu uma ordem extrajudicial vinda do meu tio, ou seja, do meu próprio sangue, que a gente não pode falar nada sobre a família na qual a gente nasceu, cresceu, da qual a gente supostamente faz parte. Não pode falar mais nada da nossa vida, que foi gravada, registrada não só pela imprensa, e por todos que testemunharam nossos desafios e conquistas", disse.

No vídeo publicado, Raquel ainda pediu ao público que pare de questioná-la sobre o avô, o tio ou a avó, como forma de evitar possíveis processos. "Não podemos mudar nossa família, nosso DNA, nosso sobrenome, nossos parentes próximos", afirmou.

A jovem também explicou que decidiu se posicionar para poupar a mãe, que já havia exposto o conflito no passado. "Como minha mãe já tomou muito a frente, eu resolvi ser quem fala, agora, dessa vez."

Conflito antigo entre irmãos

As tensões familiares não são recentes. A principal desavença gira em torno de Nanci Gil e o irmão Raul Gil Júnior. Segundo Nanci, o afastamento começou há cerca de 10 ou 12 anos, quando ela passou a ser excluída das decisões e aparições relacionadas ao pai.

Em suas redes sociais, ela relatou um episódio em que havia sido chamada por Raul Gil para participar de um especial sobre pais e filhos no programa de Ronnie Von. No entanto, ao chegar para a gravação, descobriu que Raulzinho havia ido em seu lugar, sem qualquer aviso prévio. O conflito com o irmão também teria impedido Nanci de participar da homenagem ao pai no Domingão com Huck.

Nanci Gil afirmou que a postura do irmão é motivada por interesses financeiros e machismo. "Meu pai virou uma empresa para o meu irmão, e eu sou tipo uma 'sócia'. Pra quê? Vamos ficar com o dinheiro só para um", desabafou.

Ela também criticou o ambiente familiar, alegando que seu perfil profissional e independente não é aceito. "Esse tipo de mulher não interessa para o mundo machista, que quer você escrava", declarou. Nanci disse ainda que não pode manter uma imagem pública positiva enquanto enfrenta, em casa, uma realidade que considera contraditória.

Até a publicação desta matéria, Raul Gil Júnior não havia se pronunciado sobre as acusações feitas pela irmã e pela sobrinha.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Raul Gil

família

briga
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

SERIADO

Marina Ruy Barbosa surge como Suzane von Richthofen no teaser de 'Tremembé' do Prime Video; veja

Apesar do teaser ter sido compartilhado nas redes sociais, ainda não há a data de lançamento da série

18.08.25 20h37

CELEBRIDADES

Faustão recebe alta da UTI e apresenta melhora progressiva, diz boletim médico

O comunicador está internado desde o dia 21 de maio tratando uma infecção bacteriana aguda com sepse

18.08.25 18h55

COMEMORAÇÃO

Ministério católico Sal e Luz celebra 25 anos de evangelização em show com participações de artistas

Com 25 anos de missão, grupo celebra a data com apresentação especial

18.08.25 11h51

AÇÃO

Nos bastidores de Pssica: Grupo Liberal visita com exclusividade o set da série da Netflix em Belém

Literatura paraense, de Edyr Augusto, ganha nova trama com direção de Quico e Fernando Meirelles. Distribuição de produção será para 190 países

17.08.25 9h00

MAIS LIDAS EM CULTURA

DE ARREPIAR

Vidente Robério de Ogum, que previu prisão de Hytalo, faz previsões sobre Felca

Segundo o vidente, o episódio marca um ponto de virada no combate à exploração infantil no país.

17.08.25 17h49

FAMOSOS

Entenda a briga na família de Raul Gil que levou neta do apresentador a se manifestar

A principal desavença gira em torno de Nanci Gil e o irmão Raul Gil Júnior

18.08.25 9h28

'adultização'

Felca no 'Altas Horas': veja o que youtuber disse no programa

ua entrevista a Serginho Groisman foi ao ar logo no início da atração

17.08.25 11h12

Prazer diferenciado

Bruno Diferente grava vídeo de sexo com Andressa Urach: 'foi uma doçura'; assista!

O paraense foi direto ao afirmar que "antes via pela TV, agora botei ela pra gemer"

14.08.25 14h14

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda