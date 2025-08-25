Capa Jornal Amazônia
Raul Gil conta o que conversou com filha por telefone após briga

Estadão Conteúdo

Raul Gil comentou a respeito das recentes brigas envolvendo sua família em entrevista ao Domingo Espetacular, da Record TV, neste domingo, 24. O apresentador foi questionado pelo programa sobre um vídeo postado por sua neta, Raquel, filha de Nanci Gil, uma das filhas do apresentador e irmã de Raul Gil Jr., com quem estariam rompidas e em potencial disputa judicial.

Raul Gil respondeu, negando que tenha sido um pai ausente para Nanci: "eu não sou nada do que ela falou. Sou amigo dela, sou pai dela. E sou avô da minha neta. Eu nunca abandonei ela. Todo mês eu 'cacifei' ela. E bem. O que ela tem, praticamente fui eu que dei. Fico abismado. Às vezes chego na minha casa, fico parado... Por quê?!"

O apresentador também afirmou que teria recebido uma ligação da filha após o ocorrido: "me ligou. Falou: 'Quero pedir desculpa ao senhor, não sei como aconteceu isso'. Eu falei: 'deixa para lá, está tudo certo'. Só queria que se retratasse. Eu desculpei. Quem perdoa é Deus."

"A situação me entristeceu, porque mais de 3 milhões de pessoas começaram a me 'impichar'. 'Esse velho é canalha, esse velho não presta, já tá fazendo hora extra'", lamentou.

Casa de repouso

O apresentador ainda aproveitou para falar do boato de que teria morrido, e desmentir outro - de que estaria vivendo em uma casa de repouso. Mas fez questão de dizer que não veria problema se este último fosse real.

"Se tivesse que ir numa casa de repouso, eu iria. Uma pessoa de idade encontra amigos, que às vezes ela está em casa, vivendo como um traste. Conversa, fala, conta história, acorda feliz, toma café junto..."

Raul Gil ainda revelou guardar certa mágoa da forma como foi demitido do SBT no fim de 2024. "Vai ver que o Silvio Santos morreu, eles aproveitaram e me mandaram embora. O Carlos Alberto de Nóbrega ia também. Aí seguraram ele um ano a mais."

Questionado se gostaria de voltar à TV, foi direto: "Claro. A televisão é a minha vida." "A gente está escrevendo um livro. Documentário, meu filho está procurando", contou, sobre futuros projetos.

