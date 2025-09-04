‘Como é que pode?’: Gabriel Louchard faz comédia e mágica com o público em Belém

O espetáculo “Como e´ que pode?”, apresentado pelo ator, comediante, apresentador e ilusionista carioca Gabriel Louchard, faz sucesso há dez anos, e a própria peça responde a essa pergunta do título no que tange a essa longa temporada de encenação. Trata-se de uma peça que aproveita a própria dinâmica da vida e os sentimentos dos seres humanos diante de cenas no cotidiano, e isso por meio de comédia atrelada a números de mágica ou vice-versa, inclusive, com a participação direta do público. E esse espetáculo chega, agora, em Belém, para uma apresentação no Teatro Margarida Schivasappa, no Centur, nesta sexta-feira (5), às 20h30. Mais de 500 mil pessoas já assistiram à peça em cerca de 600 apresentações.

A apresentação faz parte de uma turnê nacional iniciada em 17 de maio e que terminará em 30 de novembro, com apresentações em: Brasília (DF), Goiânia (GO), Cuiabá (MT), Aracajú (SE), Fortaleza (CE), Salvador (BA), Maceió (AL), Recife (PE), Natal (RN) e Belém (PA).

“O ‘Como é que pode?’ é um show que eu criei justamente para poder apresentar esse trabalho mesclado de comédia com ilusionismo, porque eu nunca fui ilusionista do tipo daqueles caras que usam fraque e cartola, que serram a mulher ao meio, que têm ar de mistério. Eu sempre fiz brincando, debochando até daquela figura do mágico - por que todo mágico tem que ter aquele ar cafona, misterioso?”, diz Gabriel Louchard.

“Então, naturalmente, é um show de ilusionismo, com muita comédia, porque eu, desde sempre, desde que me entendo por gente, aos 10, 11 anos de idade, quando eu comecei a fazer mágica, eu já era um moleque divertido, engraçado e tal, e, então, a comédia sempre andou aliada. Quando fiz o roteiro do ‘Como é que pode?’, eu tinha que fazer um show com a minha cara”, diz Gabriel.

Trata-se de um show solo, com apenas Gabriel no palco, apresentando números de mágica, mas tudo recheado com muito humor e textos criados especialmente para o espetáculo.

Show tem cenas marcantes sobre o ilusionismo com o tempero da comédia (Foto: Alessandra Tolc)

O título “Como é que pode?” refere-se ao fato de que quando se vê um número de mágica bem feito logo essa pergunta vem à tona, com as pessoas querendo saber como aquilo foi feito. E, como ressalta Gabriel Louchard, é uma expressão muito usada no dia a dia das pessoas para se falar da novidade do casamento de alguém, do trânsito, sobre um jogador de futebol que não tem atuado bem no time e por aí vai.

Interação

Então, como conta Gabriel, o diálogo entre a comédia e números de mágica se deu de forma muito natural, organicamente, porque “não é um ilusionista querendo fazer comédia nem um comediante tentando fazer mágica”. Isso porque Gabriel faz as duas coisas. Começou como ilusionista e, logo depois, surgiu o ator, sempre ligado à comédia. No espetáculo, números de mágica e comédia são intercalados por textos (stand up comedy) reveladores da dificuldade que o mágico encontra quando está fazendo show em festa de criança, ou seja, um público que adora entregar os números em cena. O artista conta o que acontece quando chama uma pessoa ao palco e ela não quer ajudar na performance, sobre aquela pessoa que não ri de nada, está só a fim de descobrir os segredos do ilusionista.

Como spoiler do show, Gabriel diz que ele coloca uma mágica perigosa e ainda mostra o primeiro número que aprendeu na vida e há também um número de mentalismo (descobrir o que a plateia está pensando). O espetáculo surgiu em 2011, e, em virtude da pandemia da Covid-19, a comemoração dos dez anos teve de ser adiada de 2021 para 2023 em diante. E o sucesso todo da peça se deve ao fato de ela ser atemporal, como frisa Gabriel Louchard. “Funciona em qualquer ano que for feito, porque, primeiro, a mágica não é uma coisa datada, e a comédia que eu adoto no espetáculo é em torno de número de mágica. E é um show para a família, pessoas de todas as idades gostam e é um espetáculo leve, não fala sobre assuntos polêmicos”;

Assinam o espetáculo Gabriel Louchard e Maurício Rizzo, roteirista da TV Globo, tendo feito projetos como “A Grande Família”, “A Diarista”. A peça foi dirigida por Leandro Hassum e sistematicamente adaptada por Gabriel Louchard. Esse ator se destaca em papeis na TV e no cinema. Entre outros trabalhos, ele fez o papel do narrador Galvão Bueno na série “Senna” na Netflix.

Serviço:

Espetáculo ‘Como é que pode?’

Com Gabriel Louchard

No dia 5 de setembro de 2025

Às 20h30

No Teatro Margarida Schivasappa, no Centur,

na avenida Gentil Bittencourt, 650, bairro Nazaré,

em Belém (PA)

Ingressos: nas bilheterias do Teatro Margarida Schivasappa

e no Sympla: https://bileto.sympla.com.br/event/108973/d/330964?share_id=1-copiarlink