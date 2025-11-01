Capa Jornal Amazônia
Daniela Mercury é confirmada como atração do Global Citizen: Amazônia em Belém

Cantora se junta ao evento na capital paraense para promover a sustentabilidade e mobilizar ações cidadãs em prol do meio ambiente e da justiça social.

Jéssica Nascimento
fonte

Daniela Mercury. (Celia Santos/Divulgação)

A cantora brasileira Daniela Mercury é uma das atrações confirmadas do evento Global Citizen: Amazônia, que ocorre neste sábado (1º) em Belém. O evento, que marca uma ação significativa do movimento internacional Global Citizen, busca combater a pobreza extrema, promover a sustentabilidade e garantir justiça social, reunindo cidadãos engajados em causas globais e líderes para promover mudanças concretas.

Com a proximidade da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que ocorrerá neste mês, o evento será um palco para sensibilizar o público sobre as questões ambientais e sociais que afetam a região Amazônica e o planeta como um todo

O evento começa com o pré-show às 17h, e a expectativa é de que o público de Belém, e também de diversas partes do Brasil, compareça em peso para apoiar a causa. Como parte do conceito do Global Citizen, os participantes têm a oportunidade de obter ingressos gratuitos para o evento, realizando ações como assinar petições e divulgar informações sobre as ações de sustentabilidade.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

.
