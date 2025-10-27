Capa Jornal Amazônia
Curupira e outros seres encantados recebem visitantes da COP 30 em novo livro de Lairson Costa

‘Os Guardiões da Floresta’ será lançado durante a Festa Literária de Mosqueiro no dia 1º de novembro

Amanda Martins
fonte

Com edição trilíngue, livro de Lairson Costa propõe diálogo cultural na COP 30 (Divulgação)

O escritor e professor paraense Lairson Costa lança, no próximo sábado (1º), o livro Os Guardiões da Floresta recepcionam os visitantes da COP 30”, pela L & A Editora. O lançamento ocorrerá às 17h, na quadra de esportes da Praia do Bispo, durante o evento II Ver o Pôr do Sol, que abre a programação da V Festa Literária de Mosqueiro (FLIM). A programação contará com música, dança, exposição e venda de obras literárias, além de artesanato e gastronomia.

Na história, os personagens do imaginário amazônico, como o Curupira, Matinta Perera e a Cobra-Grande, se unem para recepcionar simbolicamente os visitantes da conferência climática que será realizada na capital paraense, levando mensagens sobre preservação ambiental, respeito à natureza e sabedoria ancestral. A obra será publicada em três idiomas: português, inglês e espanhol.

image A capa do livro (Divulgação)

A publicação do livro, segundo o autor, será realizada em um momento simbólico. “Lançar essa obra às vésperas da COP 30 é um gesto de recepção e diálogo. Enquanto a cidade se prepara para debater políticas climáticas, o livro oferece uma recepção poética e afetiva, com histórias e encantamento”, afirmou. 

Ele acrescentou que a edição trilíngue amplia o alcance da mensagem. “Queremos que pessoas de diferentes países e idades consigam entender o que a floresta tem a dizer. A literatura pode ser essa ponte entre mundos”, disse. 

Segundo o autor, a inspiração para a história surgiu durante uma caminhada pelo Parque do Utinga. “Enquanto eu caminhava, cercado pela vegetação e pelo silêncio da floresta, minha mente começou a desenhar os cenários da cidade onde os seres encantados recepcionariam os visitantes da COP 30. Foi como se a própria floresta me soprasse a história”, relatou.

No livro, o Curupira lidera uma missão que reúne os demais personagens para receber visitantes em diferentes espaços verdes da cidade. “Eles se dividem em grupos temáticos denominados como: Vozes da Floresta, Guardiões da Terra e Guardiões das Águas. Em seguida, ocupam locais como o Museu Paraense Emílio Goeldi, o Bosque Rodrigues Alves e o Parque dos Igarapés. Cada personagem interage com pessoas de vários países e transmite mensagens sobre a importância de preservar o meio ambiente e reconhecer o valor da sabedoria dos povos da floresta”, explicou o autor. 

Lairson destacou que, embora o livro tenha linguagem acessível para crianças, a obra foi pensada para dialogar com leitores de todas as idades. “A obra funciona como uma ponte entre gerações. Para as crianças, é uma porta de entrada para o universo amazônico. Já para os jovens e adultos, o livro provoca uma reflexão sobre ancestralidade e responsabilidade ambiental”, disse.

Ele afirmou que cada personagem foi construído para despertar diferentes percepções sobre a floresta. “Os Guardiões da Floresta não apenas acolhem os visitantes da COP 30, mas também convidam o leitor a ouvir as vozes da natureza. É uma convocação coletiva para cuidarmos do planeta”, completou.

As ilustrações são de Roberto Mendes, que trabalhou em parceria com o escritor na criação dos cenários e representações dos seres encantados. “As imagens funcionam como portais visuais. Elas ajudam o leitor a entrar nas dimensões simbólicas e ecológicas que a narrativa propõe”, contou Lairson.

Além de escritor, Lairson Costa é professor de Língua Portuguesa no Instituto Federal do Pará (IFPA) e coordenador da Festa Literária de Mosqueiro (FLIM). Ele destacou o papel da literatura amazônica como instrumento de reflexão. “A literatura da Amazônia não apenas narra, ela convoca. Preservar a floresta também é preservar suas vozes, seus mitos e suas histórias. Essa é uma forma de dizer ao mundo que a cultura é parte da solução para os desafios ambientais”, disse. 

SERVIÇO:

Lançamento do livro ‘Os Guardiões da Floresta recepcionam os visitantes da COP 30’

  • Data: sábado, 1º de novembro;
  • Horário: 17h;
  • Local: Quadra de esportes da Praia do Bispo, na Ilha do Mosqueiro, no distrito de Belém. 
