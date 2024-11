Conheça 4 doramas com Hwang In-youp; estrela de 'Beleza Verdadeira'

O astro Hwang In-youp é um ator, modelo e cantor sul-coreano que estará no Brasil para realizar um fanmeeting com a tour "In Love". Segundo informações da produtora que ele faz parte, a KN Studio, o evento ocorrerá no dia 23 de março de 2025, em São Paulo, às 19h, na casa de eventos Vibra São Paulo, que fica na Avenida das Nações Unidas, nº 17.955, no Bairro Vila Almeida.

Os ingressos já estão disponíveis e variam entre R$340,00 (inteira) e R$1.590,00 (inteira).

VEJA MAIS

Hwang In-youp é famoso por sua atuação no dorama "Beleza Verdadeira", em que atuou ao lado de Mun Ka-young e Cha Eun-woo, ao interpretar o jovem Han Seo Joon. Para conhecer melhor as produções de um dos maiores atores de dorama, confira a lista com 4 indicações:

Dorama "O Som da Magia" (2022)

Sinopse: Uma garota (Choi Sung-eun) querendo ser adulta acaba encontrando um mágico (Ji Chang-wook) que tem alma de criança. Como num passe de mágica, os problemas dela vão sendo resolvidos por conta da sua relação com o mágico, que vive num parque abandonado. Acontece que a vida dele não fica mais fácil, em que ele é acusado de atacar uma vítima, enquanto ela vive uma competição com um aluno da sua sala de aula (Hwang In-youp).

Classificação: 16 anos

Episódios: 6

Gênero: Drama

Elenco: Ji Chang-wook; Choi Sung-eun; Hwang In-youp.

Disponível: Netflix

Dorama "Por Que, Oh Soo Jae" (2022)

Sinopse: Uma advogada (Seo Hyun Jin) com fortes ambições precisa encontrar um novo caminho para a sua carreira depois que o seu último caso não saiu como esperado. Ela recebe um convite para trabalhar numa Faculdade de Direito, em que conhece um estudante (Hwang In-youp), que já enfrentou muitos desafios na vida. Eles acabam se aproximando, então tudo pode acontecer, inclusive o amor.

Classificação: 14 anos

Episódios: 16

Gênero: Crime e Mistério

Elenco: Seo Hyun Jin; Hwang In-youp; Bae In-hyuk; Heo Joon-ho; Kim Jae-hwa.

Disponível: Viki

VEJA MAIS

Dorama "Família por Escolha" (2024)

Sinopse: Nesta adaptação do C-Drama "Go Ahead", três crianças são criadas como irmãos (Hwang In-youp; Jung Chae-yeon; Bae Hyun-sung), apesar de serem filhos de pais diferentes. Quando dois irmãos embarcam numa jornada para conhecer suas verdadeiras famílias biológicas, o sentimento fraterno que foi construído pode balançar e restar apenas ressentimentos, já que a irmão se sente abandonada. Depois de 10 anos, os três acabam se reencontram e terão que lidar com todos os sentimentos envolvidos.

Classificação: 16 anos

Episódios: 16

Gênero: Romance

Elenco: Hwang In-youp; Jung Chae-yeon; Bae Hyun-sung; Choi Won-young; Choi Moo-sung.

Disponível: Viki

VEJA MAIS

Dorama "Beleza Verdadeira" (2020)

Sinopse: Nesta adaptação de websérie de mesmo nome, uma jovem (Mun Ka-young) sofreu com o bullying na infância, em que era chamada de feia. Agora, ela aprendeu alguns truques de maquiagem que aprendeu nas redes sociais e usará para mudar o seu visual. Com isso, ela acaba ganhando autoconfiança e faz novos amigos, em que um deles é o mais popular da escola e o outro é um encrequeiro com bom coração (Hwang In-youp). Acontece que se vê envolvida num triângulo amoroso, enquanto precisa manter seu segredo bem guardado.

Classificação: 14 anos

Episódios: 10

Gênero: Romance

Elenco: Cha Eun-woo; Mun Ka-young; Hwang In-youp; Park Yoo-na.

Disponível: Netflix e Viki

Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de