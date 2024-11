Doramas com Cha Eun-woo; conheça 3 produções com o ator sul-coreano

Atualmente, o ator, compositor, cantor e modelo é o astro sul-coreano que tem mais seguidores no instagram, contando com mais de 46,7 milhões.

O seu nome verdadeiro é Lee Dong-min, mas é conhecido como Cha Eun-woo, integrante do grupo masculino Astro, formado pela Fantagio, em 2016.

Um Bom Dia Para Ser Um Cachorro

Um Bom Dia para Ser Cachorro, série reproduzida pela Viki (Reprodução)

Sinopse: Han Hae-na (Park Gyu-young) aparenta ser uma professora comum, mas ela esconde um segredo, que na verdade é uma maldição: se ela beijar um homem, ela se transforma em cachorro pela parte da noite e só volta a forma humana de manhã. Para quebrar a maldição, ela precisa que o mesmo homem que a beijou enquanto humana, a beije novamente quando tiver na forma canina. Quando ela beija Jin Seo-won (Cha Eun-woo), a confusão está armada, porque ele tem medo de cachorros.

Classificação: 14 anos

Gênero: Comédia Romântica

Episódios: 15 epidódios

Onde assistir: Viki

VEJA MAIS



Mundo Maravilhoso (Wonderful World)

Reprodução (Mundo Maravilhoso, série reproduzida pela Disney+)

Sinopse: Eun Soo-hyun (Kim Nam-Joo) é uma professora de psicologia e escritora famosa que se sente injutiçada, já que o responsável pela morte

do seu filho está solto, sem nenhuma punição pela lei. Ela não deixará barato e vai procurar por justiça, nem que seja com as próprias mãos.

Nessa jornada, ela acaba encontrando outras pessoas que estão na mesma situação que a dela.

Classificação: 16 anos

Gênero: Thriller e Mistério

Episódios: 14

Onde assistir: Disney+

A Ilha

A Ilha, série reproduzida pela Prime Video (Reprodução)

Sinopse: Numa fantasia de exorcismo estranha, com muita ação, seres fantásticos se juntam para combater o mau que dá o primeiro passado para destruir o mundo

Classificação: 16 anos

Gênero: Fantasia e Terror

Episódios: 12 episódios

Onde assistir: Amazon Prime Video

VEJA MAIS



Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, supervisionado por