Conheça Cha Eun-woo, idol de K-pop que se apresenta no Brasil pela primeira vez neste sábado (1)

Cha Eun-woo, de 27 anos, chegou em São Paulo, nessa sexta-feira (31), para o primeiro show solo no Brasil. O idol de K-pop é natural da Coreia do Sul e faz parte do grupo ASTRO, formado também por JinJin, MJ, Sanha, Moonbin e Rocky. A apresentação de Cha Eun-woo ocorre neste sábado, 01/06, no Vibra São Paulo.

VEJA MAIS

O artista traz às terras brasileiras um único show da turnê “Just One 10 Minute [Mystery Elevator]”, projeto solo, e apresenta o álbum “ENTITY”. Em seis músicas, o disco retrata a trajetória de Cha Eun-woo. O evento foi anunciado em março deste ano e, após poucas horas do início das vendas, os ingressos esgotaram.

Além de cantor, Cha Eun-woo é ator e participou dos doramas “Beleza Verdadeira”, “Gangnam Beauty”, “Hae Ryung - A Historiadora” e “Um Bom Dia para ser Cachorro”. No K-drama “Beleza Verdadeira”, um dos mais populares da Netflix Brasil, o idol interpretou Su-ho e contracenou com Moon Ga-young.

Confira “STAY”, música do álbum “ENTITY” de Cha Eun-woo

Em 2019, o idol de K-pop ganhou dois prêmios no MBC Drama Awards pela atuação em “Hae Ryung - A Historiadora”: Excelente Ator e Melhor Casal.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)