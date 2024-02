TWICE: saiba mais sobre o grupo de k-pop que se apresenta pela primeira vez no Brasil

O grupo de k-pop TWICE se apresenta nesta semana, pela primeira vez, no Brasil. Os shows ocorrem nesta terça-feira (6) e quarta-feira (7) no Allianz Parque, em São Paulo, na turnê “READY TO BE”.

Criado pela empresa JYP Entertainment, o grupo existe desde 2015. Nayeon, Jeongyeon, Momo, Sana, Jihyo, Mina, Dahyun, Chaeyoung e Tzuyu formam o TWICE, que já tem três álbuns completos, 12 mii-álbuns e oito tours.

O primeiro clipe lançado pelo grupo de k-pop, “Like OOH-AHH”, em 20 de outubro de 2015, tem quase meio bilhão de visualizações. O mini-álbum “MORE & MORE” garantiu a primeira classificação na Billboard 200 e na Artist 100.

Cores são utilizadas para definir cada integrante do grupo, algo adotado pelos fãs nos shows. As apresentações do TWICE no Brasil devem iniciar às 19h30, com show de abertura do grupo VCHA, da mesma gravadora.

O grupo canta músicas em coreano, inglês e japonês, divididas em quatro atos - incluindo músicas autorais e covers.

Atos dos shows do TWICE no Brasil

Ato 1

“READY TO BE” (Intro)

“SET ME FREE (Eng)”

“I CAN’T STOP ME”

“GO HARD”

“MOONLIGHT SUNRISE”

“BRAVE”

“Try” (Colbie Caillat – Cover)

“Done For Me” (Charlie Puth – Cover)

“New Rules” (Dua Lipa – Cover)

“MOVE” (Beyoncé – Cover)

“7 rings” (Ariana Grande – Cover)

Ato 2

“Feel Special” (Intro)

“Cry for Me”

“FANCY”

“The Feels”

“My Guitar”

“Closer”

“CAN’T STOP THE FEELING!” (Justin Timberlake – Cover)

“POP!”

Ato 3

“I GOT YOU”

“Queen of Hearts”

“YES or YES” / “What Is Love?” / “CHEER UP” / “LIKEY” / “KNOCK KNOCK” / “SCIENTIST” / “Heart Shaker” (Medley)

“Alcohol-Free”

“Talk That Talk”

Ato 4

“When We Were Kids”

“CRAZY STUPID LOVE”

Prováveis músicas adicionais

“FIREWORK”

“SIGNAL”

“OXYGEN”

“Hello”

“Push & Pull”

“1, 2, 3”

“STRAWBERRY”

“LOVE FOOLISH”

“TT”

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão do editor de conteúdo de Oliberal.com, Bruno Magno)