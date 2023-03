Chaeyoung, do grupo de k-pop TWICE, usa camisa com suástica e é criticada na internet

Integrante do grupo feminino de k-pop TWICE, a cantora e rapper Chaeyoung, de 23 anos, foi bastante criticada na internet após publicar fotos em que está usando uma blusa com o símbolo da suástica, que representa apologia ao nazismo. Após a enorme repercussão e críticas na internet, a artista sul-coreana apagou as publicações do seu perfil e postou um pedido de desculpas.

A blusa também tinha o rosto de Sid Vicious, músico britânico acusado de assassinar sua namorada Nancy Spungen em 1978. A “idol”, como chamam os artistas de k-pop, publicou duas fotos em que está usando a vestimenta polêmica e decepcionou milhares de “onces”, o nome dos fãs do grupo TWICE.

Chaeyoung suástica Reprodução/Instagram Reprodução/Instagram

VEJA MAIS

No Twitter, os fãs de k-pop não gostaram da atitude. "Não tem como defender ela. Não há desculpas. A suástica é um símbolo bem conhecido de ódio, e ver ela casualmente andando com ela é extremamente desanimador", escreveu um.

Outro internauta comentou sobre a vontade da artista de procurar por esse tipo de blusa rara. “Isso da Chaeyoung é tão desrespeitoso, essa blusa não é o tipo de blusa que você acha na loja da esquina, é literalmente uma blusa rara que é difícil de ter acesso e ela ainda foi atrás e PAGOU CARÍSSIMO POR ISSO, preocupante demais".

Depois da chuva de críticas, Chaeyoung excluiu as fotos do seu perfil e publicou um pedido de desculpas no seu perfil do Instagram, dizendo não saber que se tratava de uma suástica.

“Eu sinceramente me desculpo à respeito do post no Instagram. Eu não reconheci corretamente o significado da suástica estampada na camiseta que eu vesti. Peço desculpas por não revisá-lo completamente, causando preocupação. Prestarei atenção absoluta no futuro para evitar que qualquer situação semelhante aconteça novamente.” escreveu.

O nazismo ocorreu entre os anos de 1933 e 1945, após a Segunda Guerra Mundial, e teve o Holocausto como propulsor do genocídio de mais de 6 milhões de judeus e incluiu a perseguição a outros grupos, a exemplo de ciganos e homossexuais.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)