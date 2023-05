Confira detalhes do look escolhido por Janja para a coroação do Rei Charles III

Os looks de Janja, primeira-dama do Brasil, para eventos oficiais, sempre chamam atenção. Na coroação do rei Charles III, em Londres, não foi diferente! Isso porque a socióloga busca privilegiar marcas brasileiras, como em seu casamento e na posse do atual presidente do Brasil, cumprindo com o compromisso de promover a moda nacional.

Dessa vez, Janja apareceu ao lado de Lula com um vestido e casaco de lã na cor telha. A confecção foi da empresa paulistana Neriage.

(Reprodução / Instagram @janjalula)

Essa não é a primeira vez que a marca é a escolhida de Janja. No dia 1º de janeiro, durante a recepção aos convidados no Itamaray após a posse de Lula, ela também escolheu um look da Neriage, que foi confeccionado pela estilista Rafaella Caniello. Relembre alguns looks já usados pela primeira-dama em eventos oficiais: