Confira a lista completa das músicas que tocam na série 'Pssica', da Netflix

A série "Pssica" tem dominado o Top-10 de séries mais assistidas na Netflix. A trilha-sonora conta com músicas nacionais e internacionais, principalmente latinas. Há uma explicação para a presença de tantos ritmos e gêneros musicais no seriado. A história da região Amazônica ajuda a explicar, local das gravações da produção.

Como diria Dona Onete ao interpretar "Tambor do Norte", música composta por Ionete Gama: "Que batuque é esse? Que batuque forte? É tambor de índio, é tambor de negro, é tambor do Norte". A música faz parte da trilha sonora da série "Pssica". Outra expressão da música paraense é a cantora Joelma, que contribuiu com a canção "Voando Pro Pará".

Por que tem tanta música em espanhol na série "Pssica"?

Como a série se passa no estado do Pará, as músicas produzidas aqui tem influência caribenha, em que a língua oficial falada é o espanhol. Essa história tem a ver com o rádio como um dos principais meios de comunicação da região Amazônica durante anos.

Com o sucesso do rádio, as pessoas conseguiam sintonizar nas estações de outros países vizinhos e assim músicas de diversos gêneros acabaram sendo incorporadas nas produções regionais. Cumbia, Zouk, Merengue e Calypso fazem parte do repertório paraense. O Brega e as suas ramificações, como tecno brega, possuem uma levada destes ritmos.

Além das músicas em espanhol, tem também músicas em francês. Isso se dá por causa da Guiana Francesa, país que faz fronteira com o Brasil ao Norte. Além disso, certas regiões do Pará absorveram algumas influências francesas por conta das inúmeras invasões enquanto o país era uma colônia de Portugal.

A trilha sonora é de responsabilidade Federico Jusid, compositor argentino. Ele já compôs diversas trilhas para filmes e séries, contando com mais de 100 produções.

Confira a lista de músicas que tocam na série "Pssica", da Netflix:

Dama da Noite - Adilson Ribeiro

Llorando se Fue (La Lambada) - Agnès Jaoui e Roland Romanelli

Bomb Attitude - Souyengé e YOUG99P

Balançando - kratos

Business - kratos e Erick Di

A Dança do Brega - Kim Marques

Loka - KEILA

Anjo do Prazer - Ximbinha & Banda

Deusa da Paixão - Banda Calypso

Chorando Se Foi (Versão Lambada) - Paula Tesser

Llorando Se Fue - Renata Espoz

Chorando Se Foi - Paula Tesser (remix)

Passinho do Pica-Pau - DJ Tayrone

Prefiro Ser Put* - Manu Batidão

Espelho D'água - Pedro Gadia

Ilha do Marajó - Mestre Verequete

Tambor do Norte - Dona Onete

Despertar Amadeu - Fernando Stutz

Agora é Jonas - Fernando Stutz

Piranha - Johnny Hooker

No Piseiro Mais Vovó - DJ Tayrone

Máfia - Souyengê

Legal e Ilegal - Felipe Cordeiro

Se Quer Jogar Pra Bandido - Lucas Rombesso e Pedro Ramos

Cantinho Pra Namorar - Lucas Rombesso, Pedro Ramos e Paula Guilherme

Que Pasó? - Systema Solar feat Nedjim Boulzzout

Espelho D'água Pedro Gadia

Onde É Que Eu Vou Parar - Felipe Cordeiro feat Dona Onete

Saudades Escuela - Lucas Rombesso e Pedro Ramos

Rolê da Pesada - Lucas Rombesso e Pedro Ramos

Ave do Amor - Fafá de Belém

Operação Resgate - Fernando Stutz

MOrte Prêa - Fernando Stutz

Jana Chega em Casa - Fernando Stutz

Voando Pro Pará - Joelma feat Pedro Sampaio

(Escritio por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Luciana Carvalho, editora web de Oliberal.com)