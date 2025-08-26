Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Confira a lista completa das músicas que tocam na série 'Pssica', da Netflix

O seriado conta com músicas latinas não só por causa de uma das personagens principais, mas pela história da Região Amazônica

Rafael Lédo
fonte

A trilha sonora da série "Pssica" conta com música da cantora Joelma (Divulgação / Reprodução / Instagram @joelmaareal)

A série "Pssica" tem dominado o Top-10 de séries mais assistidas na Netflix. A trilha-sonora conta com músicas nacionais e internacionais, principalmente latinas. Há uma explicação para a presença de tantos ritmos e gêneros musicais no seriado. A história da região Amazônica ajuda a explicar, local das gravações da produção.

Como diria Dona Onete ao interpretar "Tambor do Norte", música composta por Ionete Gama: "Que batuque é esse? Que batuque forte? É tambor de índio, é tambor de negro, é tambor do Norte". A música faz parte da trilha sonora da série "Pssica". Outra expressão da música paraense é a cantora Joelma, que contribuiu com a canção "Voando Pro Pará".

VEJA MAIS

image Qual cidade do Marajó é considerada a capital do búfalo? Erro na série Pssica, gera polêmica
Novo sucesso da Netflix comete erro geográfico na descrição de município marajoara e levanta debate sobre representatividade e precisão cultural nas produções audiovisuais

image Atriz paraense mostra bastidores animados de 'Pssica', sucesso da Netflix
Em vídeo publicado no TikTok, atriz paraense mostra o elenco dançando carimbó e tecnomelody nos bastidores da minissérie; assista

Por que tem tanta música em espanhol na série "Pssica"?

Como a série se passa no estado do Pará, as músicas produzidas aqui tem influência caribenha, em que a língua oficial falada é o espanhol. Essa história tem a ver com o rádio como um dos principais meios de comunicação da região Amazônica durante anos.

Com o sucesso do rádio, as pessoas conseguiam sintonizar nas estações de outros países vizinhos e assim músicas de diversos gêneros acabaram sendo incorporadas nas produções regionais. Cumbia, Zouk, Merengue e Calypso fazem parte do repertório paraense. O Brega e as suas ramificações, como tecno brega, possuem uma levada destes ritmos.

Além das músicas em espanhol, tem também músicas em francês. Isso se dá por causa da Guiana Francesa, país que faz fronteira com o Brasil ao Norte. Além disso, certas regiões do Pará absorveram algumas influências francesas por conta das inúmeras invasões enquanto o país era uma colônia de Portugal.

A trilha sonora é de responsabilidade Federico Jusid, compositor argentino. Ele já compôs diversas trilhas para filmes e séries, contando com mais de 100 produções.

Confira a lista de músicas que tocam na série "Pssica", da Netflix:

  • Dama da Noite - Adilson Ribeiro 
  • Llorando se Fue (La Lambada) - Agnès Jaoui e Roland Romanelli
  • Bomb Attitude - Souyengé e YOUG99P
  • Balançando - kratos
  • Business - kratos e Erick Di
  • A Dança do Brega - Kim Marques
  • Loka - KEILA 
  • Anjo do Prazer - Ximbinha & Banda
  • Deusa da Paixão - Banda Calypso
  • Chorando Se Foi (Versão Lambada) - Paula Tesser
  • Llorando Se Fue - Renata Espoz
  • Chorando Se Foi - Paula Tesser (remix)
  • Passinho do Pica-Pau - DJ Tayrone
  • Prefiro Ser Put* - Manu Batidão
  • Espelho D'água - Pedro Gadia
  • Ilha do Marajó - Mestre Verequete
  • Tambor do Norte - Dona Onete
  • Despertar Amadeu - Fernando Stutz
  • Agora é Jonas - Fernando Stutz
  • Piranha - Johnny Hooker
  • No Piseiro Mais Vovó - DJ Tayrone 
  • Máfia - Souyengê
  • Legal e Ilegal - Felipe Cordeiro
  • Se Quer Jogar Pra Bandido - Lucas Rombesso e Pedro Ramos
  • Cantinho Pra Namorar - Lucas Rombesso, Pedro Ramos e Paula Guilherme
  • Que Pasó? - Systema Solar feat Nedjim Boulzzout
  • Espelho D'água Pedro Gadia
  • Onde É Que Eu Vou Parar - Felipe Cordeiro feat Dona Onete
  • Saudades Escuela - Lucas Rombesso e Pedro Ramos
  • Rolê da Pesada - Lucas Rombesso e Pedro Ramos
  • Ave do Amor - Fafá de Belém
  • Operação Resgate - Fernando Stutz
  • MOrte Prêa - Fernando Stutz
  • Jana Chega em Casa - Fernando Stutz
  • Voando Pro Pará - Joelma feat Pedro Sampaio

(Escritio por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Luciana Carvalho, editora web de Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

série pssica

Netflix

músicas
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

PROJETO

Carimbó na Orla chega a Salvaterra com o Grupo Folclórico Paracauari

A Orla da Praia Grande vai virar um grande palco para a apresentação do Grupo Folclórico Paracauari

25.08.25 20h47

SAÚDE

Modelo é hospitalizada após posar de biquíni na neve

Karol Rosalin queria participar de uma trend mundial

25.08.25 19h02

REALITY

'Estrela da Casa' estreia com dois paraenses no elenco e disputa por imunidade; entenda

Nirah e Daniel Sobral iniciam jornada dentro do reality

25.08.25 18h01

QUE TAL?

Dado Dolabella se pronuncia sobre briga com Luan Pereira e diz que apenas tentou ‘proteger’ ex

O ator está sendo acusado de ter empurrado Luan Pereira após vê-lo dançar com Wanessa Camargo

25.08.25 9h16

MAIS LIDAS EM CULTURA

LUTO

Morre Mestre Damasceno, ícone da cultura do Marajó, aos 71 anos

Paciente oncológico, o mestre paraense foi um dos autores do samba-enredo vice-campeão à Marquês de Sapucaí

26.08.25 7h28

CONHEÇA A MOÇA

'Barbie maromba' deixa de ser atleta profissional e faz fortuna com conteúdo adulto

Mari Reis afirma que conquistou sucesso financeiro com as plataformas +18

24.08.25 20h16

TRISTEZA

Helder Barbalho lamenta morte do mestre Damasceno e decreta luto oficial

O ícone da música paraense morreu nesta terça-feira (26/8), em decorrência de pneumonia e insuficiência renal

26.08.25 8h37

SAÚDE

Modelo é hospitalizada após posar de biquíni na neve

Karol Rosalin queria participar de uma trend mundial

25.08.25 19h02

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda