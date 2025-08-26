Qual cidade do Marajó é considerada a capital do búfalo? Erro na série Pssica, gera polêmica
Novo sucesso da Netflix comete erro geográfico na descrição de município marajoara e levanta debate sobre representatividade e precisão cultural nas produções audiovisuais
A série Pssica, novo lançamento da Netflix disponibilizado no dia 22, despertou atenção do público e também causou controvérsia ao cometer um erro geográfico envolvendo a ilha de Marajó, no Pará. A produção afirma que o município de Breves seria a capital do búfalo do Marajó, o que gerou críticas e repercussão negativa nas redes sociais.
Qual é a verdadeira capital do búfalo no Marajó?
Apesar de Breves estar localizada na ilha do Marajó, o verdadeiro título de "capital do búfalo" pertence ao município de Soure, conhecido nacionalmente por sua forte tradição na criação de búfalos.
Por que Soure é a capital do búfalo?
Soure é reconhecida como a capital do búfalo no Pará por diversos motivos:
- É o principal centro de criação de búfalos no Marajó;
- O búfalo tem papel central na economia local, especialmente na agropecuária;
- A presença dos búfalos faz parte da cultura, identidade e cotidiano dos moradores;
- O turismo da região é impulsionado pela imagem dos búfalos como símbolo marajoara.
Além disso, o município promove festas tradicionais, gastronomia típica e passeios turísticos que giram em torno da figura do animal, reforçando ainda mais sua posição como a capital simbólica e econômica do búfalo.
VEJA MAIS
Polêmica: erro geográfico da série Pssica
Apesar da boa repercussão da série Pssica por abordar temas importantes como tráfico humano, corrupção e justiça na Amazônia paraense, o equívoco geográfico sobre Breves levantou questionamentos sobre a falta de precisão da produção.
Internautas criticaram os erros geográficos, ressaltando a importância de respeitar e representar corretamente os aspectos culturais e geográficos da região, especialmente quando se trata de uma obra que busca retratar uma realidade tão complexa como a da Amazônia brasileira.
Representatividade e responsabilidade cultural
Produções audiovisuais que se propõem a retratar o Brasil profundo, como o arquipélago do Marajó, devem prezar pela exatidão das informações, valorizando o conhecimento local e a participação de profissionais da região.
(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA