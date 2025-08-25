Tucuruí é no Marajó? Série Pssica comete erro, corrige e gera polêmica nas redes sociais

Lançada na última quarta-feira (20), a série Pssica, da Netflix, retrata o tráfico humano, a corrupção e a luta por justiça na região da Amazônia paraense. Baseada no livro homônimo do escritor paraense Edyr Augusto, a produção alcançou rapidamente o topo da lista de séries mais assistidas da plataforma.

Apesar do sucesso, a série gerou críticas nas redes sociais devido a erros geográficos envolvendo cidades do estado do Pará, como Tucuruí e Breves, o que gerou debate entre os espectadores, especialmente os paraenses.

Onde fica Tucuruí? Município é citado erroneamente em série da Netflix

Um dos principais erros notados pelos espectadores foi a afirmação de que Tucuruí estaria localizado na Ilha do Marajó, o que não condiz com a realidade geográfica. Tucuruí está, na verdade, situado no sudeste do Pará, às margens do Rio Tocantins, e não faz parte do arquipélago do Marajó.

A polêmica ganhou força após a publicação do jornalista paraense Kadu Alvorada, que questionou se a citação seria uma “licença poética ou falta de geolocalização”. Após a repercussão negativa, a descrição do local foi corrigida na plataforma da Netflix para “Tucuruí, Pará”.

Quais municípios pertencem ao Arquipélago do Marajó?

O Arquipélago do Marajó é considerado o maior arquipélago de mar e rios do mundo, com aproximadamente 3 mil ilhas e ilhotas. Localizado no estado do Pará, possui uma área estimada de 40.100 km² e é formado por 17 municípios:

Anajás

Bagre

Breves

Cachoeira do Arari

Chaves

Curralinho

Gurupá

Melgaço

Muaná

Oeiras do Pará

Ponta de Pedras

Portel

Salvaterra

Santa Cruz do Arari

São Sebastião da Boa Vista

Soure



Essas informações são confirmadas pela Confederação Nacional de Municípios (CNM) e ajudam a esclarecer as imprecisões apresentadas na série.

Apesar do impacto positivo e da visibilidade gerada pela série Pssica, os erros geográficos cometidos pela produção da Netflix sobre o estado do Pará causaram desconforto entre o público local. Produções audiovisuais que retratam regiões específicas do Brasil precisam prezar pela precisão cultural, geográfica e profissionais locais, especialmente quando se propõem a representar realidades complexas como as da Amazônia.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)