Tucuruí é no Marajó? Série Pssica comete erro, corrige e gera polêmica nas redes sociais

Produção baseada na obra de Edyr Augusto confunde localização de Tucuruí e atribui título de "capital do búfalo" ao município errado, gerando debate sobre representação da Amazônia paraense

Riulen Ropan
fonte

Apesar do sucesso, a série gerou críticas nas redes sociais devido a erros geográficos envolvendo cidades do estado do Pará. (Divulgação)

Lançada na última quarta-feira (20), a série Pssica, da Netflix, retrata o tráfico humano, a corrupção e a luta por justiça na região da Amazônia paraense. Baseada no livro homônimo do escritor paraense Edyr Augusto, a produção alcançou rapidamente o topo da lista de séries mais assistidas da plataforma.

Apesar do sucesso, a série gerou críticas nas redes sociais devido a erros geográficos envolvendo cidades do estado do Pará, como Tucuruí e Breves, o que gerou debate entre os espectadores, especialmente os paraenses.

Onde fica Tucuruí? Município é citado erroneamente em série da Netflix

Um dos principais erros notados pelos espectadores foi a afirmação de que Tucuruí estaria localizado na Ilha do Marajó, o que não condiz com a realidade geográfica. Tucuruí está, na verdade, situado no sudeste do Pará, às margens do Rio Tocantins, e não faz parte do arquipélago do Marajó.

A polêmica ganhou força após a publicação do jornalista paraense Kadu Alvorada, que questionou se a citação seria uma “licença poética ou falta de geolocalização”. Após a repercussão negativa, a descrição do local foi corrigida na plataforma da Netflix para “Tucuruí, Pará”.

Quais municípios pertencem ao Arquipélago do Marajó?

O Arquipélago do Marajó é considerado o maior arquipélago de mar e rios do mundo, com aproximadamente 3 mil ilhas e ilhotas. Localizado no estado do Pará, possui uma área estimada de 40.100 km² e é formado por 17 municípios:

  • Anajás
  • Bagre
  • Breves
  • Cachoeira do Arari
  • Chaves
  • Curralinho
  • Gurupá
  • Melgaço
  • Muaná
  • Oeiras do Pará
  • Ponta de Pedras
  • Portel
  • Salvaterra
  • Santa Cruz do Arari
  • São Sebastião da Boa Vista
  • Soure
     

Essas informações são confirmadas pela Confederação Nacional de Municípios (CNM) e ajudam a esclarecer as imprecisões apresentadas na série. 

Apesar do impacto positivo e da visibilidade gerada pela série Pssica, os erros geográficos cometidos pela produção da Netflix sobre o estado do Pará causaram desconforto entre o público local. Produções audiovisuais que retratam regiões específicas do Brasil precisam prezar pela precisão cultural, geográfica e profissionais locais, especialmente quando se propõem a representar realidades complexas como as da Amazônia.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)

Cultura
