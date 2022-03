Colunista denuncia esquema de R$ 50 mil para prejudicar Arthur Aguiar

O colunista Renato Ronner denunciou um esquema que oferecia R$ 50 mil em troca de postagens que visavam prejudicar o jogo de Arthur Aguiar no BBB 22. O influenciador contou os detalhes da oferta que recebeu e diz acreditar que não foi o único a receber a proposta. As informações são da coluna Leo Dias, no Metrópoles.

VEJA MAIS

Segundo Renato, a proposta chegou através de um e-mail não identificado, enviado por um grupo que diz fazer parte de uma “equipe de marketing digital que atua no mercado há alguns anos”. Quando falou sobre o caso em suas redes sociais, Ronner disse que o dinheiro foi oferecido em troca de fazer várias postagens para prejudicar Arthur no Big Brother Brasil 22, como pegar trechos do ator no programa e vídeos antigos de Maíra Cardi, da época em que ela estava se separando dele.

Segundo informações de Leo Dias, o influenciador afirma que não sabe quem está por trás da proposta, mas que já começou a investigar a situação. Ele acionou seu advogado, assim como a esposa do ator acionou a dela. O comentarista ainda afirma que ouviu que mais duas pessoas teriam recebido ofertas parecidas.

(Estagiária Painah Silva, sob supervisão da Coordenadora de Conteúdo de Cultura, Sonia Ferro)