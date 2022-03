'Festa do Líder': Show particular, playground e pizza fazem parte da programação

A ‘Festa do Líder’ iniciou, nesta quarta-feira (23), com algumas músicas cantadas pelo próprio Arthur Aguiar, no palco do Big Brother Brasil, BBB 22. O tema da festa é ‘Sambanejo’, e une uma seleção de sucesso dos dois estilos musicais. O líder da semana entrou ao som de ‘Casa Revirada’, uma composição interpretada por Arthur com Matheus e Kauan.

Para esta semana, a produção usou os tons de azul e rosa neon, remetendo a um pôr-do-sol. No palco, os brothers estão com o microfone aberto. Esse foi umpresente do Brothers do VIP: Paulo André, Douglas Silva, Pedro Scooby e Lucas Bissoli.



(Foto: Reprodução / Tv Globo)



VEJA MAIS

Há, ainda, um espaço com sofás para relaxarem e muito mais. Entre os comes e bebes, o líder selecionou espumante rosé e pizza, além de air soccer e liberação da piscina, para o lazer dos participantes da casa mais vigiada do Brasil.