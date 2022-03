BBB 22: O que é a Prova do Líder de hoje (24/03)? Veja a dinâmica da prova e que horas começa

A Prova do Líder, do ‘BBB 22’, que vai ocorrer na noite desta quinta-feira (24/03) deve começar as 23h15, após a exibição penúltimo capítulo da novela “Um Lugar ao Sol”, da TV Globo. Entenda como vai funcionar a dinâmica da prova:

Como vai ser a Prova do Líder do ‘BBB 22’ de hoje (24/03)?

Detalhes da Prova do Líder do 'BBB 22' ainda não foi divulgada pela produção do programa. Para alternar a prova de agilidade da semana passada, a desta, pode ser resistência. O vencedor da prova vai garantir uma vaga no TOP 10 do BBB 22.

Quem ganhou a dinâmica da Prova do Líder da semana?

Na última semana, Arthur Aguiar ganhou a disputa da prova em dupla com Lucas. Os participantes tiveram que escolher entre si quem ficaria com a liderença e quem levaria R$ 10 mil. O "barão da piscadinha", como é conhecido Lucas na web, optou pelo com o dinheiro e o esposo de Mayra Cardi com o "reinado da semana".

(Estagiária Amanda Martins, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)