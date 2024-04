Sam Raimi é cotado para dirigir ‘Homem-Aranha 4’ do Universo Cinematográfico Marvel

Sam Raimi, famoso pela direção da primeira trilogia do Homem-Aranha, distribuída pela Sony Pictures e estrelada por Tobey Maguire, é cotado para dirigir o quarto filme da franquia produzida pelo Universo Cinematográfico Marvel (MCU - Marvel Cinematic Universe), com Tom Holland no papel principal. Os rumores também apontam para Justin Lin, de “Velozes e Furiosos”, e Drew Goddard, de “O Segredo da Cabana”, como possíveis diretores. A Sony ainda não confirmou quem ocupará a vaga.

As filmagens do longa estão previstas para iniciar em setembro de 2024. Sam Raimi é o preferido para dirigir o filme, segundo o World of Reel. O cineasta já foi responsável por outro filme do MCU, “Doutor Estranho no Multiverso da Loucura”, lançado em 2022.

Sam Raimi com Tobey Maguire e Kirsten Dunst durante as gravações de "Homem-Aranha" (2002) (Reprodução)

O quarto filme sobre Peter Parker, o Homem-Aranha ou “Cabeça de Teia”, é sequência de “Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa” (2021). A saga conta com Tom Holland como protagonista, Zendaya no papel de MJ e Marisa Tomei na pele de May Parker, tia de Peter. O último longa contou com a participação de Tobey Maguire, o primeiro Homem-Aranha dos cinemas, e Andrew Garfield, responsável por interpretar o personagem em “O Espetacular Homem-Aranha”.

Os três últimos filmes do Universo Cinematográfico Marvel sobre o herói foram dirigidos por Jon Watts.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)