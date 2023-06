Tom Holland fala sobre namoro com Zendaya: 'Queremos manter o mais sagrado possível'

O ator Tom Holland, intérprete do Homem-Aranha nos cinemas, falou sobre o relacionamento reservado e de poucas aparições públicas com a namorada, a atriz Zendaya. O casal de artistas aclamado em Hollywood se conheceu durante as gravações do longa "Homem-Aranha: De Volta ao Lar" (2017) e, desde então, pouco comentam sobre o romance.

Em entrevista ao Hollywood Reporter, Holland explicou o motivo para ter uma relação discreta com a intérprete de Rue, na série "Euphoria", da HBO.

“Nosso relacionamento é algo em que somos incrivelmente protetores e queremos manter o mais sagrado possível. Não achamos que devemos isso a ninguém, é algo nosso, e não tem nada a ver com nossas carreiras”, desabafou o ator.

O intérprete de Homem-Aranha também falou abertamente sobre os verdadeiros motivos que o levaram a se afastar das redes sociais. Segundo o artista, os comentários das pessoas o afetavam e, por isso, ele decidiu ficar distante de tudo. "Sou apanhado e fico em espiral quando leio coisas sobre mim online e, em última análise, é muito prejudicial para o meu estado mental, por isso decidi dar um passo atrás e apagar o aplicativo [do Instagram]”, confessou.

Para o astro da Marvel, a cobrança para ele estar sempre online, tornando a vida amorosa com Zendaya pública é algo prejudicial e que o deixa desconfortável.

“Sinto que sou um jovem que vive num mundo onde se espera que partilhemos todos os momentos online. Estamos sob a pressão da opinião pública e da opinião dos outros, e temos a pressão de cumprir um determinado padrão. E isso é estressante. É difícil”, contou Tom.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão da editora web de Oliberal.com, Vanessa Pinheiro)