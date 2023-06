Zendaya comemora aniversário de Tom Holland e compartilha fotos

O ator Tom Holland completou 27 anos ontem, 1, e a atriz Zendaya fez uma homenagem ao namorado compartilhando algumas fotos com emoji de coração no story do Instagram. O casal se conheceu durantes as gravações de "Homem-Aranha: De Volta ao Lar", em 2017 e assimuiu o relacionamento em novebro de 2021

Uma das fotos o namorado de Zendaya e protagonista do filme “Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa”, aparece imerso na água fazendo um coração com as mãos. Na foto seguinte Tom aparece em cima de umas pedras.

Zendaya compartilhou fotos de Tom em celebração ao seu aniversário. (Reprodução / Instagram @zendaya)

