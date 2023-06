'Homem-Aranha: Através do Aranhaverso' estreia hoje, 1, e expande o universo da franquia

Chega hoje, 1, aos cinemas a segunda parte da franquia do "Homem-Aranha: Através do Aranhaverso" e, de acordo com as críticas, a segunda aventura de Miles Morales e Gwen Stacy eleva a qualidade da franquia, além de expandir o universo apresentado em 2018.

O Homem-Aranha no Aranhaverso lançado em 2018, além de ter ótimas críticas, faturou mundialmente mais de US$ 384 milhões, o que representa em reais R$ 1,9 bilhão na cotação atual. Recebeu também prêmios, tais como: Globo de Ouro, Critic's Choice Awards e o Oscar de Melhor Animação.

O Homem-Aranha: Através do Aranhaverso seria ainda melhor que a primeira parte da franquia. A continuação aumenta o número de personagens, mas a história continua seguindo os dramas pessoais de Miles e Gwen.

