'Homem-Aranha: Através do Aranhaverso' ganha trailer e sinopse oficial; confira

O filme “Homem-Aranha: Através do Aranhaverso” ganhou um novo trailer nesta terça-feira, 13 de dezembro. O anúncio foi feito nas redes sociais da Sony Pictures, produtora da animação. A expectativa é que o segundo filme da trilogia seja lançado no Brasil em junho de 2023.

Nesta produção, o amigo da vizinhança, Miles Morales, viajará pelo universo com Gwen Stacy, e reunirá um grupo de outras pessoas-aranha para combater uma ameaça. Confira a sinopse oficial do filme:

“Depois de se reunir com Gwen Stacy, o Amigão da Vizinhança do Brooklyn, Homem-Aranha é catapultado através do multiverso, onde ele encontra uma equipe de Pessoas-Aranha encarregadas de proteger a existência do multiverso. Mas, quando os heróis entram em conflito sobre como lidar com uma nova ameaça, Miles se vê confrontando as outras Aranhas e precisa repensar o que significa ser um herói para salvar as pessoas que mais ama”.

A animação contará com a participação de Shameik Moore, que interpreta Miles, Hailee Steinfeld, intérprete de Gwen Stacy, além de Oscar Isaac e Jake Johnson, que dão vida ao Homem-Aranha 2099 e Peter B. Parker. Veja o trailer da animação:

(*Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)