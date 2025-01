Quando vai ser o Oscar 2025? Veja dia, horário e onde assistir

O Oscar é considerado uma das maiores premiações internacionais do cinema. Neste ano, a cerimônia vai ocorrer em pleno domingo de Carnaval. O Brasil poderá fazer uma festa completa, já que há representantes brasileiros concorrendo ao prêmio em três categorias. "Ainda Estou Aqui" concorre a Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Fernanda Torres disputa a estatueta de Melhor Atriz.

A 97ª edição do evento está confirmada e o tapete vermelho será estendido no Dolby Theatre, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Alguns artistas brasileiros estarão presentes no teatro.

VEJA MAIS

Confira alguns detalhes do Oscar 2025:

Qual o dia do Oscar 2025?

Neste ano, a cerimônia do Oscar 2025 será no dia 2 de março.

Indicações brasileiras ao Oscar 2025:

O anúncio das indicações ocorreu na manhã desta quinta-feira (23/01) e o Brasil conta com nomes fortes em três categorias.

Na categoria Melhor Filme, considerara uma das principais do evento, o filme "Ainda Estou Aqui" é o representante brasileiro.

Por conta deste filme, Fernanda Torres está indicada na categoria Melhor Atriz no Oscar 2025. Ela ganhou o Globo de Ouro 2025 na categoria Melhor Atriz em Filme de Drama.

Por conta do sucesso nacional e internacional, o filme também está indicado na categoria Melhor Filme Internacional.

VEJA MAIS

Qual o horário do Oscar?

Os fãs da sétima arte e aqueles que estão na torcida pelas indicações brasileiras podem acompanhar o tapete vermelho mais famoso do mundo do entretenimento a partir das 21h (horário de Brasília).

Onde assistir à cerimônia do Oscar?

A premiação será transmitida ao vivo no Brasil pelo canal TNT e pela plataforma de streaming MAX.

Conheça os indicados brasileiros ao Oscar em outras edições:

Durante os 96 anos de premiação do Oscar, o Brasil já teve 13 indicações, em que são produções nacionais ou em parceria com outros países.

Apesar destas indicações, o país ainda não ganhou nenhuma estatueta.

O Brasil levou 40 anos desde a criação do prêmio para ter o primeiro representante no evento, em 1960, com o filme "Orfeu Negro", também conhecido como "Orfeu do Carnaval", em que a direção e o roteiro são de Marcel Camus.

As outras indicações foram na categoria Melhor Filme Internacional:

"O Pagador de Promessas", em 1963, dirigido por Anselmo Duarte;

"O Quatrilho", em 1996, dirigido por Fábio Barreto;

"O Que É Isso, Companheiro?", em 1998, com direção de Bruno Barreto;

"Central do Brasil", em 1999, com direção de Walter Salles e Fernanda Montenegro no elenco;

"Ainda Estou Aqui", em 2025, do diretor Walter Salles, que concorre em outras duas categorias no Oscar 2025.​

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)