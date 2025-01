Confira a lista dos indicados ao Oscar 2025

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood (AMPAS) divulgou nesta quinta-feira (23), às 10h30 (horário de Brasília), os indicados ao Oscar 2025, a maior premiação do cinema mundial. Em um ano marcado por grandes produções e uma disputa acirrada, a expectativa gira em torno dos favoritos, mas ainda sem um consenso claro sobre quem levará as principais estatuetas.

O Brasil, que vive um momento inédito em duas décadas, tem chances reais de ganhar uma estatueta. O filme "Ainda Estou Aqui", dirigido por Walter Salles, desponta como um dos favoritos na categoria de Melhor Filme Internacional. A última vez que o país esteve presente nessa categoria foi com "Central do Brasil" (1998), também sob a direção de Salles. A atriz Fernanda Torres, elogiada por sua atuação marcante na produção, também garantiu uma indicação para o Brasil na categoria de Melhor Atriz. E, para a surpresa dos brasileiros, o longa também aparece entre os indicados na categoria de Melhor Filme.

A lista de indicados, que deveria ter sido divulgada na semana passada, sofreu dois adiamentos devido aos incêndios florestais que devastaram Los Angeles, deixando mais de 25 mortos e dezenas de milhares de desabrigados. Com isso, o período de votação dos jurados foi estendido, o que pode impactar diretamente nos escolhidos. Cerca de 60% dos mais de 10 mil membros da Academia residem na região afetada, e a tragédia pode ter influenciado suas decisões.

Confira a lista completa de indicados ao Oscar 2025:

Melhor Ator Coadjuvante

Yura Borisov

Kieran Culkin

Edward Norton

Guy Pearce

Jeremy Strong

Melhor Figurino

“Um Completo Desconhecido”

“Conclave”

“Gladiador II”

“Nosferatu”

“Wicked”

Melhor Cabelo e Maquiagem

“Um Homem Diferente”

“Emilia Pérez”

“Nosferatu”

“A Substância”

Melhor Trilha Sonora Original

“O Brutalista”

“Conclave”

“Emilia Pérez”

“Wicked”

“Robô Selvagem”

Melhor Curta-Metragem em Live-Action

“A Lien”

“Anuja”

“I’m Not a Robot”

“The Last Ranger”

“The Man Who Could Not Remain Silent”

Melhor Animação em Curta-Metragem

“Beautiful Men”

“In the Shadow of the Cypress”

“Magic Candies”

“Wander to Wonder”

“Yuck!”

Melhor Roteiro Adaptado

“Um Completo Desconhecido”

“Conclave”

“Emilia Pérez”

“Nickel Boys”

“Sing Sing”

Melhor Atriz Coadjuvante

Monica Barbaro, por “Um Completo Desconhecido”

Ariana Grande, por “Wicked”

Felicity Jones, por “O Brutalista”

Isabella Rossellini, por “Conclave”

Zoe Saldaña, por “Emilia Pérez”

Melhor Canção Original

“El Mal”, de “Emilia Pérez”

“The Journey”, de “The Six Triple Eight”

“Like a Bird”, de “Sing Sing”

“Mi Camino”, de “Emilia Pérez”

“Never Too Late”, de “Elton John: Never Too Late”

Melhor Documentário

“Black Box Diaries”

“No Other Land”

“Porcelain War”

“Soundtrack to A Coup D’Etat”

“Sugarcane”

Melhor Documentário de Curta-Metragem

“Death By Numbers”

“I am Ready, Warden”

“Incident”

“Instruments of a Beating Heart”

“The Only Girl in the Orchestra”

Melhor Filme Internacional

“Ainda Estou Aqui”

“The Girl with the Needle”

“Emilia Pérez”

“The Seed of the Sacred Fig”

“Flow”

Melhor Animação

'Flow'

'Divertida mente 2'

'Memórias de um caracol'

'Wallace & Gromit: Avengança'

'O robô selvagem'

Melhor Direção de arte

'O brutalista'

'Conclave'

'Duna: Parte 2'

'Nosferatu'

'Wicked'

Melhor Montagem

'Anora'

'O brutalista'

'Conclave'

'Emilia Pérez'

'Wicked'

Melhor Mixagem de Som

'Um completo desconhecido'

'Duna: Parte 2'

'Emilia Pérez'

'Wicked'

'O robô selvagem'

Melhor Efeitos visuais

'Alien: Romulus'

'Better Man: A História de Robbie Williams'

'Duna: Parte 2'

'Planeta dos Macacos: O Reinado'

'Wicked'

Melhor Fotografia

'O brutalista'

'Duna: Parte 2'

'Emilia Pérez'

'Maria Callas'

'Nosferatu'

Melhor Ator

Adrien Brody - 'O brutalista'

Timothée Chalamet - 'Um completo desconhecido'

Colman Domingo - 'Sing sing'

Ralph Fiennes - 'Conclave'

Sebastian Stan - 'O aprendiz'

Melhor Atriz

Cynthia Erivo - 'Wicked'

Karla Sofía Gascón - 'Emilia Pérez'

Mikey Madison - 'Anora'

Demi Moore - 'A substância'

Fernanda Torres - 'Ainda estou aqui'

Direção

Sean Baker - 'Anora'

Brady Corbet - 'O brutalista'

James Mangold - 'Um completo desconhecido'

Jacques Audiard - 'Emilia Pérez'

Coralie Fargeat - 'A substância'

Melhor filme

'Anora'

'O brutalista'

'Um completo desconhecido'

'Conclave'

'Duna: Parte 2'

'Emilia Pérez'

'Ainda estou aqui'

'Nickel boys'

'A substância'

'Wicked'

Uma corrida sem favoritos

Ao contrário de anos anteriores, em que houve um domínio evidente de grandes produções — como "Oppenheimer" em 2024 —, a disputa de 2025 está aberta. Premiações preliminares distribuíram os principais troféus entre diferentes produções, e pelo menos seis filmes estão no páreo pelo prêmio de Melhor Filme.

A cerimônia, que acontecerá no dia 2 de março, será apresentada pelo comediante Conan O'Brien.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)