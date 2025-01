Oscar 2025: anúncio dos indicados é adiado mais uma vez; confira a nova data

Por conta dos incêndios florestais que vem atingindo a região de Los Angeles, na Califórnia, nos Estados Unidos, a Academia de Ciência e Artes Cinematográficas de Hollywood adiou mais uma vez, nesta segunda-feira (13), o anúncio das indicações do Oscar 2025. A divulgação, agora, deve ocorrer apenas no dia 23 de janeiro.

É a segunda vez que a Academia adia a divulgação dos indicados que concorrem por estatuetas este ano. O anúncio estava originalmente marcado para ser feito no dia 17 de janeiro e passou para o dia 19 de janeiro, na última quarta-feira (8).

A organização do Oscar anunciou as mudanças através de um email para seus mais de 10 mil membros. A cerimônia do Oscar 2025 segue programada para ocorrer no dia 2 de março.

O fogo já causou destruição e a evacuação de mais de 30 mil pessoas da cidade de Los Angeles, incluindo celebridades como Ben Affleck, Mark Hamill e James Woods. O número de mortos pelos incêndios subiu para 24 no domingo (12), conforme nova atualização. 16 pessoas seguem desaparecidas. Segundo as autoridades locais, a chegada de ventos de mais de 100 km/h à região pode aumentar ainda mais a gravidade do desastre.

VEJA MAIS:



Eventos cancelados em Hollywood

A crise também afetou a agenda cultural de Los Angeles, epicentro da temporada de premiações do cinema. Entre os eventos adiados estão o Critics Choice Awards e as estreias de filmes como The Last Showgirl, Lobisomem e Better Man - A História de Robbie Williams.

Uma das sessões mais aguardadas, do filme brasileiro "Ainda Estou Aqui", dirigido por Walter Salles e estrelado por Fernanda Torres, também foi suspensa. O evento contaria com uma conversa entre Torres, Salles e o cineasta Guillermo del Toro, que representava uma estratégia da Sony para impulsionar a campanha do filme para o Oscar 2025.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)