Critics Choice Awards é remarcado devido aos incêndios em Los Angeles

Inicialmente marcado para ocorrer no próximo domingo (12), o Critics Choice Awards 2025 foi adiado em decorrência dos incêndios em Los Angeles, na Califórnia. A informação inicial foi dada pelo veículo internacional Deadline e depois confirmada nas redes sociais oficiais do evento.

Segundo a organização do Critics Choice, a cerimônia foi remarcada para o dia 26 de janeiro e ocorrerá no mesmo local divulgado anteriormente, no Hangar Barker do Aeroporto de Santa Monica.

Confira a publicação:

A premiação é realizada pela maior associação de críticos dos Estados Unidos e do Canadá, e prestigia as melhores performances no cinema e na televisão. Produções brasileiras como a série 'Senna' e o filme 'Ainda Estou Aqui' estão incluídos na lista de indicados, concorrendo a melhor série internacional e melhor filme internacional, respectivamente. 'Wicked' e 'Conclave' lideram a disputa pela consagração do evento, com onze indicações cada.

O Critics Choice deste ano marca a 30º edição da premiação.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)