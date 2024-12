Além de 'Batman VS. Superman': confira outros filmes com Ben Affleck e Henry Cavill

O filme “Batman VS. Superman: A Origem da Justiça” é estrelado por Ben Affleck e Henry Cavill, atores que dão vida aos heróis da DC. Lançado em 2016, a produção é dirigida por Zack Snyder e conta com roteiro de Chris Terrio e David S. Goyer. Confira abaixo outros longas com Ben Affleck e Henry Cavill.

VEJA MAIS

Filmes com Ben Affleck

“Garota Exemplar” (2024)

Sinopse: Amy Dunne (Rosamund Pike) é casada com Nick (Ben Affleck). No dia do aniversário de casamento, ela some e deixa o marido em apuros. De maneira descontrolada e com muitas mentiras, ele se torna o principal suspeito da polícia. Enquanto tenta se provar inocente, com a ajuda da irmã gêmea, Margo (Carrie Coon), Nick luta para descobrir o que aconteceu com a esposa.

Onde assistir: Disney+

“O Contador” (2016)

Sinopse: Christian Wolff (Ben Affleck) é autista e desde criança sofre com ruídos e problemas de sensibilidade. Ainda pequeno, ele teve a oportunidade de ir para uma clínica especializada, mas foi barrado pelo pai, que o forçou a se adaptar ao mundo de outra maneira. Quando adulto, Christian se torna um contator habilidoso e dedicado. Sua profissão o leva a trabalhar com organizações criminosas, mas um desses serviços pode custar a própria vida e prejudicar, também, a de Danna Cummings (Anna Kendrick), sua colega de trabalho.

Onde assistir: Max e Prime Video

“Operação Fronteira” (2020)

Sinopse: O ex-soldados Tom Davis (Ben Affleck), Santiago Garcia (Oscar Isaac), Francisco Morales (Pedro Pascal), William Miller (Charlie Hunnam) e Ben Miller (Garrett Hedlund) eram parte das Forças Especiais dos Estados Unidos. Anos depois do fim do serviço, eles se juntam para a missão arriscada de roubar o senhor do crime na fronteira entre Brasil, Colômbia e Peru. Entretanto, os planos não saem como o esperado e agora eles precisam lutar para sobreviver.

Onde assistir: Netflix

Filmes com Henry Cavill

“O Agente da U.N.C.L.E” (2015)

Sinopse: Na década de 1960, Napoleon Solo (Henry Cavill) é um agente da CIA, enquanto Illya Kuriakin (Armie Hammer) trabalha como espião da KGB. Inimigos mortais, eles são obrigados a trabalharem juntos contra um mal em comum — a organização T.H.R.U.S.H., desenvolvedora de armar nucleares.

Onde assistir: Max e Prime Video

“Argylle: O Superespião” (2024)

Sinopse: A escritora Elly (Bryce Dallas Howard) fica famosa pela série de livros de espionagem sobre o agente Argylle (Henry Cavill). Um dia, a história sai do papel e se torna realidade, fazendo com que autora fique no meio de uma teia perigosa. Com trapaças e assassinatos, Elly deve lidar com as consequências e, para isso, conta com a ajuda de Aiden (Sam Rockwell) e do seu gato, Alfie.

Onde assistir: Apple TV e Prime Video

“Fuga Implacável” (2012)

Sinopse: Executivo em Wall Street, Will Shaw (Henry Cavill) decide passar as férias no litoral da Espanha com a família). Apesar de tudo parecer em paz, o momento de lazer se transforma em um inferno quando as pessoas mais amadas por Will são sequestradas. Agora, ele deve lutar contra o tempo para resgatá-las.

Onde assistir: Apple TV e Prime Video