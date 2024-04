‘The Witcher’: Liam Hemsworth inicia gravações da série no lugar de Henry Cavill

Liam Hemsworth já está se preparando para o novo papel na série ‘The Witcher’, da Netflix. Nesta quinta-feira (18/4), a plataforma de streaming divulgou fotos do ator de 34 anos com o elenco durante a leitura do roteiro. Na produção, o irmão de Chris Hemsworth e ex de Miley Cyrus dá vida ao mago Geralt de Rivia após a saída de Henry Cavill, que viveu o mutante nas primeiras três temporadas da produção.

Além dos bastidores, o streaming também confirmou a 5° e última temporada da série, que deve ser filmada posteriormente e marca o capítulo final da trajetória do mago.

‘The Witcher’: 4° temporada

Após os eventos chocantes que alteram o Continente e encerram a terceira temporada, a nova temporada segue Geralt, Yennefer (Anya Chalotra) e Ciri (Freya Allen), que enfrentam a travessia do continente devastado pela guerra e seus muitos demônios separados uns dos outros. Se conseguirem abraçar e liderar os grupos de desajustados em que se encontram, terão uma oportunidade de sobreviver ao batismo de fogo – e de se reencontrarem.

Substituição de Henry Cavill

Prestes a ser pai, o ator de 40 anos deixou a produção para voltar a viver o Super-Homem na DC sob o comando de James Gunn. Cavill ainda poderá ser visto no remake de ‘Highlander’, filme de sucesso da década de 1980 sobre um guerreiro imortal, com direção de Chad Stahelski, conhecido pela sequência ‘John Wick’.

Além disso, integra o elenco da série ‘Warhammer 40.000’, no Prime Video, e ‘The Ministry of Ungentlemanly Warfare’, filme de Guy Ritchie.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)