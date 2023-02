'The Flash' ganha trailer inédito; confira

No último domingo (12), foi divulgado o novo trailer do filme "The Flash" durante o Super Bowl. Michael Keaton aparece como Batman.

Com estreia prevista para o dia 16 de junho, o longa apresenta Ezra Miller como Barry Allen. A mãe do super-herói, Nora, será interpretada por Maribel Verdú e Ron Livingston será Henry, pai do velocista.

O galã, Ben Affleck, que interpretou o Homem-Morcego em outros filmes como Batman vs Superman" e nas duas versões de Liga da Justiça, também voltará.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)