Astro de 'The Flash', Ezra Miller é preso em briga de bar

O ator americano Ezra Miller, intérprete do herói "The Flash" no novo filme da DC que vai estrear nos cinemas em 2023, acabou sendo preso no domingo, 27. Ele se envolveu numa confusão em um bar no Havaí, nos Estados Unidos.

O portal Deadline publicou que o artista de 29 anos “ficou nervoso quando clientes do bar começaram a cantar karaokê. Ele começou a gritar obscenidades e, em certo ponto, arrancou o microfone da mão de uma mulher de 23 anos que estava cantando. Depois, atacou um homem de 32 anos que estava jogando dardos”.

O comunicado da polícia publicado nas redes sociais afirma que o dono do bar tentou acalmar o ator, mas não conseguiu. Ezra Miller foi solto após pagar fiança de US$ 500 (cerca de R$ 2,3 mil).