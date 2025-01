Paraenses celebram indicações ao Oscar de ‘Ainda Estou Aqui’ e Fernanda Torres

Personalidades e artistas paraenses comemoraram as indicações da atriz Fernanda Torres e do filme Ainda Estou Aqui ao Oscar nas categorias Melhor Atriz, Melhor Filme e Melhor Filme Estrangeiro. O governador Helder Barbalho, a atriz Dira Paes e as cantoras Gaby Amarantos e Joelma foram alguns dos paraenses que celebraram as indicações.

“Que orgulho para o Brasil! Ainda Estou Aqui, do incrível Walter Salles, foi indicado a Melhor Filme e Melhor Filme Internacional no Oscar, a maior premiação do cinema mundial! E Fernanda Torres, que já conquistou o Globo de Ouro, brilha ainda mais com sua indicação a Melhor Atriz. Uma obra poderosa que reforça a importância de defender a democracia e a liberdade”, comentou Helder Barbalho.

Gaby Amarantos expressou sua felicidade ao ver o cinema brasileiro sendo reconhecido no Oscar. “A vida realmente PRESTA! Que felicidade ver o nosso cinema brasileiro sendo reconhecido no Oscar por Ainda Estou Aqui!! Eu já quero ver Fernanda Torres totalmente OSCARIZADA”, publicou.

“O cinema nacional vive um momento incrível de reconhecimento, e é impossível conter a felicidade só de imaginar Fernanda Torres recebendo o Oscar. Me sinto pronta pra cantar Tapas e Beijos a plenos pulmões e. Porque, sim, a vida PRESTA!”, celebrou Joelma.

Dira Paes celebrou as indicações ao Oscar de Ainda Estou Aqui e destacou o momento histórico para o cinema brasileiro, enviando uma mensagem contra a ditadura. “Momento histórico para o cinema brasileiro e um recado urgente para o mundo: Ditadura nunca mais!!! Viva nossa cultura e nosso povo. Sempre estaremos aqui”, afirmou.

