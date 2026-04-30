Por que Gisele Bündchen não está em 'O Diabo Veste Prada 2'? Entenda motivo que a fez recusar papel

Com o lançamento do segundo filme da franquia de "O Diabo Veste Prada" nesta quinta-feira (30) nos cinemas brasileiros, alguns fãs notaram a ausência da modelo Gisele Bündchen no elenco do longa de sucesso mundial. No filme de 2006, a brasileira interpretou a jovem Serena, uma das funcionárias da revista Runway e amiga de Emily Charlton (Emily Blunt), que era a maior inimiga de trabalho da protagonista Andrea Sachs (Anne Hathaway).

Em entrevista à Entertainment Weekly, o diretor do filme, David Frankel, revelou que Gisele foi a única do elenco original que recusou o papel, mas por uma causa nobre, ela estava grávida na época das gravações e prestes a dar à luz ao seu filho River, fruto de seu relacionamento com o atleta brasileiro de Jiu-Jitsu Joaquim Valente. "Como [Gisele] estava fora da cidade, foi difícil conciliar as agendas", explicou Frankel.

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Gisele Büdchen deu à luz durante as gravações do filme

O pequeno River nasceu em 5 de fevereiro de 2025, sendo o terceiro filho da modelo que já era mãe de Benjamin, de 14 anos, e de Vivian Lake, de 12 anos, fruto de seu antigo relacionamento com o jogador de futebol americano Tom Brady. O relacionamento atual da modelo começou algum tempo depois que ela iniciou aulas de Jiu-Jitsu com Joaquim, que é professor de luta e, no início, estava procurando apenas para a prática do filho.

"Inicialmente, eu nem estava considerando isso para mim. Mas quando eu trouxe [meu filho] para a primeira aula e comecei a conversar com Joaquim, percebi que o jiu-jitsu era muito mais do que autodefesa. Parecia muito alinhado com o que acredito e busco na minha vida, e como tenho um caminho para me desenvolver e me tornar a melhor versão de mim mesma", disse a modelo ao G1 na época em que iniciou no Jiu-Jitsu.

O que esperar de "O Diabo Veste Prada 2"?

Após 20 anos, a trama do filme "O Diabo veste Prada" vai voltar a girar em torno da protagonista Andrea (Anne Hathaway), Miranda Priestly (Maryl Streep), Emily (Emily Blunt) e Nigel (Stanley Tucci) em uma história que mostra um período de crise profissional. Além do quarteto protagonista, os atores Simone Ashley, Lucy Liu, BJ Novak, Justin Theroux, Lady Gaga e Pauline Chalamet também estão confirmados no elenco.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)