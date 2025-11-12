'O Diabo Veste Prada 2' ganha teaser com reencontro de Miranda e Andy

Miranda Priestly e Andy Sachs estão de volta. A 20th Century Studios divulgou nesta quarta-feira, 12, o primeiro teaser trailer de O Diabo Veste Prada 2. A prévia mostra o reencontro, breve, das personagens vividas por Meryl Streep e Anne Hathaway.

A sequência do fenômeno de 2006 vai acompanhar a editora-chefe da revista Runway tentando encontrar seu lugar no mundo profissional diante do declínio do jornalismo impresso. Ela logo descobre que um de seus empecilhos será Emily Charlton (Emily Blunt), sua antiga assistente que agora é a executiva de um grupo que tem o dinheiro do qual Miranda precisa para se reerguer. A estreia está marcada para maio de 2026 nos Estados Unidos, com direção novamente de David Frankel.

Além delas, Stanley Tucci, que também estrelou o primeiro O Diabo Veste Prada, também teve seu retorno confirmado. De acordo com a Variety, Kenneth Branagh (Morte no Nilo) se juntou ao elenco da sequência como o marido da personagem de Streep.

O Diabo Veste Prada adapta o livro homônimo de Lauren Weisberger publicado em 2003, baseado na própria experiência da autora trabalhando para Anna Wintour. Uma sequência, A Vingança Veste Prada - O Diabo Está de Volta, foi publicada em 2013. Na história, Andy se torna a editora de uma publicação de sucesso dedicada a noivas. Enquanto planeja o próprio casamento, ela começa a relembrar os traumas sofridos quando trabalhava para Priestly e o caminho das duas se cruza novamente.