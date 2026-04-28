Por onde anda Adrian Grenier, o Nate de 'O Diabo Veste Prada'?

Um dos personagens mais polêmicos de O Diabo Veste Prada não retorna para a sequência. Nate, chef de cozinha e então namorado de Andy (Anne Hathaway), ficou de fora da continuação que chega aos cinemas nesta quinta-feira, 30.

O personagem foi vivido no filme de 2006 por Adrian Grenier, e é fonte de intermináveis debates de fãs sobre quem é, afinal, o verdadeiro vilão do filme. Muitos defendem que o posto deve ser de Nate, por ele não apoiar a namorada em seu novo trabalho e não buscar compreender Andy quando ela começa a dar valor ao mundo da moda.

Por que Nate não retorna?

Em entrevista à Entertainment Weekly, o diretor David Frankel contou que considerou uma participação especial de Nate em O Diabo Veste Prada 2, mas descartou a ideia devido ao cronograma apertado de finalização do longa, que inviabilizaria ajustes para a inserção de cenas adicionais.

Em 2021, Grenier falou à Entertainment Weekly que recebeu com surpresa as interpretações de Nate como o vilão do primeiro filme, mas afirmou que concorda com esta visão.

"Foi chocante. Não me havia ocorrido até começar a pensar, talvez porque eu era tão imaturo quanto o Nate era na época, e de muitas formas ele é bastante egoísta e autocentrado. Tudo era sobre ele, e ele não demonstrava apoio a Andy em sua carreira."

Onde está Adrian Grenier atualmente?

Hoje aos 49 anos, Grenier estava no auge do sucesso na época de lançamento de O Diabo Veste Prada. O ator interpretava o personagem Vincent Chase no seriado Entourage: Fama & Amizade, papel que sustentou de 2004 a 2011.

Após a série, no entanto, ele sentiu dificuldades para lidar com as pressões impostas pela vida em Hollywood, chegou a fazer investimentos como empreendedor e fundou uma microcervejaria e uma produtora.

Segundo a revista People, Adrian vive desde 2020 em um rancho no Texas com a esposa, Jordan Roemmele, e os dois filhos, Seiko e Evren. Ele ainda faz participações especiais e curtas, mas ganha dinheiro com uma empresa de capital de risco e uma marca baseada em estilo de vida natural, que divulga em suas redes sociais.

Mesmo assim, ele não descarta um retorno integral à atuação. "A verdade é que a indústria está se movendo para perto de mim", disse em entrevista ao portal Page Six, publicada em março deste ano. "Estão construindo três estúdios de cinema perto de onde moro. Não vejo motivos para não continuar filmando no Texas."

Por fim, Grenier também admite que ficou decepcionado por não ser convidado para O Diabo Veste Prada 2, mas disse que compreende a decisão. "Eu entendo que há uma certa crítica ao personagem, ao Nate, então pode ser que exista uma relação entre as duas coisas", opinou.