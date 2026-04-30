Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo hoje, quinta-feira (30/04)?

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, quinta-feira (30/04), às 15h25, o filme "O Diabo Veste Prada”, dirigido por David Frankel e interpretado por Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Adrian Grenier e Tracie Thoms. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse do filme "O Diabo Veste Prada”?

Andy sonha em ser uma jornalista respeitada e consegue um emprego na conceituada revista de moda "Runway". A jovem será assistente da exigente Miranda Priestly (Meryl Streep) e enfrenta vários sufocos, o que faz ela questionar suas habilidades em continuar trabalhando com a chefe carrasca.

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Veja o trailer de "O Diabo Veste Prada”

Informações do filme "O Diabo Veste Prada”

Título original: The Devil Wears Prada

Classificação: livre

Duração: 1h 49m

Nacionalidade: norte-americano

Gênero: comédia

Lançamento: 2006

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)