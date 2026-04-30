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Aguinaldo Silva se revolta com sessão cancelada de 'O Diabo Veste Prada 2'

O autor compartilhou o ocorrido em uma publicação no Instagram

Estadão Conteúdo

Aguinaldo Silva se revoltou diante da reação do público após ver sua sessão para o filme O Diabo Veste Prada 2 ser cancelada. O autor compartilhou o ocorrido em uma publicação no Instagram e desaprovou a calma com que os demais presentes lidaram com o imprevisto.

Segundo Aguinaldo, ele havia comprado ingresso para assistir ao filme em uma sessão no cinema do Shopping Pátio Higienópolis, em bairro nobre da região central de São Paulo, para as 19h30. Após 40 minutos de espera, a organização do cinema avisou que não haveria sessão.

"Às 20:10 disseram que não haveria porcaria de sessão nenhuma e danem-se", descreveu. "As pessoas, como se fossem cordeirinhos, levantaram e foram embora. Ó tempos, ó costumes..."

Nos comentários, diversos seguidores de Aguinaldo demonstraram surpresa com a situação. "Tinha que ter rolado pelo menos uma guerra de pipoca! Que apatia é essa?", questionou a influenciadora Jacira Doce. Outros, enquanto isso, aproveitaram para citar personagens de Três Graças. "Gerluce poderia se atrasar com calma", brincou um. "Paulinho vai investigar", sugeriu outra.

Em O Diabo Veste Prada 2, já em cartaz nos cinemas brasileiros, Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci retornam ao universo da revista fictícia Runway. Desta vez, 20 anos após o filme original, a implacável Miranda Priestly precisa lidar com uma crise de imagem que abala a publicação em meio ao declínio da publicação impressa. Para contornar os problemas, sua ex-assistente Andy Sachs (Hathaway) é trazida de volta, desta vez como editora de reportagens especiais.

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Aguinaldo Silva

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