Oscar 2023: veja onde assistir 'Os Banshees de Inisherin', filme indicado

O filme Os Banshees de Inisherin concorre em nove categorias do Oscar 2023, que ocorre no próximo dia 12. Dirigida por Martin McDonagh, a trama dramática foi lançada no dia 5 de setembro e chegou às bilheterias brasileiras em fevereiro deste ano, arrecadando o total de US$ 46,5 milhões.

VEJA MAIS

Os Banshees de Inisherin retrata a mudança repentina na convivência tranquila entre Pádraic e Colm, dois amigos de longa data, que vivem em uma ilha localizada na costa oeste da Irlanda. De um dia para o outro, a dupla inseparável se desfaz quando Colm decide que não gosta mais de Pádraic e põe fim à amizade.

Pádraic e Colm eram melhores amigos até o dia em que Colm decide deixar a relação de lado (Reprodução/Redes Sociais)

Surpreso e sem entender o que aconteceu, Pádraic recebe apoio da irmã e do jovem Dominic para recuperar o relacionamento com o antigo melhor amigo e tentar descobrir o que houve. A insistência do rapaz em tentar a reaproximação faz Colm tomar uma decisão extrema e ameaçar o antigo amigo, para que ele o deixe em paz, sem ter que dar explicações.

Onde assistir “Os Banshees de Inisherin”?

O indicado ao Oscar está disponível no catálogo de filmes do streaming Disney+ e em cartaz nas salas de cinema do Brasil desde 2 de fevereiro.

As cenas principais do longa foram gravadas nas ilhas Inishmore e Achill, ambas situadas na Irlanda (Reprodução/Redes Sociais)

Confira o trailer do filme:

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)