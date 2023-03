Oscar 2023: veja onde assistir 'Nada de Novo no Front', filme indicado

O Oscar 2023, realizado no próximo dia 12, revelará os vencedores de cada uma das 23 categorias da cerimônia, realizada desde 1929 nos Estados Unidos. Entre os indicados em destaque está o filme “Nada de Novo no Front”, dirigido pelo cineasta Edward Berger, trazendo como enredo principal a história de um soldado alemão durante as batalhas da Primeira Guerra Mundial.

“Nada de Novo no Front” é a adaptação do livro homônimo de Erich Maria Remarque. Lançado em 1929, o autor retrata os horrores vivenciados durante a juventude como soldado convocado para a Primeira Guerra Mundial.

O filme mostra a Primeira Guerra Mundial sob os olhos de um garoto que foi convocado para a linha de frente (Reprodução/Netflix)

No filme, o personagem principal é Paul, um adolescente alemão de 18 anos convocado para a linha de frente da guerra. Logo que inicia o serviço militar, o garoto possui uma visão diferenciada e está empolgado com a nova função, mas, com o passar dos dias, ele percebe que tudo é bem diferente e assustador na prática.

Onde assistir “Nada de Novo no Front”?

A produção alemã que concorre em nove categorias do Oscar está disponível no catálogo de filmes da Netflix.

Paul é o personagem principal da trama, dirigida e produzida por Edward Berger (Reprodução/Netflix)

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)