Onde assistir ‘Entre Mulheres’, filme indicado ao Oscar 2023

O filme “Entre Mulheres” foi uma das produções cinematográficas selecionadas pela bancada do Oscar 2023 para concorrer às estatuetas da premiação, onde anualmente elege os melhores produtos do cinema do ano anterior, que em 2023 realiza sua 95ª edição. O filme dirigido pela roteirista e diretora canadense Sarah Polley recebeu indicação para as categorias Melhor Filme e Melhor Roteiro Adaptado.

Com inspiração no livro homônimo de Miriam Toews, “Entre Mulheres” foi lançado em 2022 onde durante as 1h44min de duração conta o relato contra o abuso e a opressão masculina. Em um cenário quase que unicamente em um celeiro de uma comunidade religiosa no interior dos Estados Unidos, o filme traz o relato de mulheres que debatem em como agir após identificarem que estão sofrendo violência pelos homens locais.

A cerimônia do Oscar 2023 ocorrerá no dia 12 de março, às 21h no horário de Brasília. Quem ainda não viu o filme ainda tem tempo para assistir um dos filmes indicados. Confira onde assistir "Entre Mulheres".

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Oscar 2023 chegando saiba qual é o filme favorito à estatueta dourada]]

Onde assistir “Entre mulheres”?

O filme “Entre Mulheres” não conta ainda com uma cobertura de distribuição nas plataformas de streaming. No Brasil, a estreia para as telas dos cinemas brasileiros ocorreu no dia 02/03.

Ben Whishaw, Rooney Mara e Claire Foy em "Entre Mulheres" (Reprodução)

Entretanto, nos dias 9 e 10 de março de 2023 a rede de cinemas UCI irá promover o “UCI Oscar Day”, onde o valor do ingresso para os filmes indicados às principais categorias do Oscar 2023 custarão somente 10 reais. Os clientes do programa de fidelidade Unique pagam apenas R$9. A pré-venda no site oficial e bilheterias da UCI já iniciaram. Acesse o site para obter mais informações.

Trailer de “Entre Mulheres”

Informações sobre o filme

Título: Entre Mulheres

Título original: Women Talking

Gênero: Drama

Classificação Indicativa: +14

Duração: 104 min

Lançamento: 2022

Ano de produção: 2022

País de origem: EUA

Direção: Sarah Polley

Produção: Dede GardnerJeremy KleinerFrances McDormand

Roteiro: Sarah Polley

Elenco: Rooney Mara, Judith Ivey, Emily Mitchell, Kate Hallett, Liv McNeil, Claire Foy, Sheila McCarthy, Jessie Buckley, Frances McDormand, Ben Whishaw

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)