Oscar 2023 chegando saiba qual é o filme favorito à estatueta dourada

Faltam quatro dias para a 95ª cerimônia do Oscar, a premiação da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, em Los Angeles. Já começaram as apostas dos apaixonados por cinema pelos premiados no festival mais aclamado do mundo. O desempenho dos indicados em outros festivais de cinema que antecedem o Oscar, balizam as opiniões e a grande expectativa do momento é que “Tudo ao mesmo lugar ao mesmo tempo” deve levar a estatueta dourada de Melhor Filme.

Para saber mais, vale conferir o debate que o Cineclube Paraense fará sobre os possíveis vencedores de 2023, em uma livraria do Boulevard Shopping, a partir das 17h. O evento terá a participação presencial dos críticos de cinema Malone Cunha e Marcus Elluan, membros do cineclube, e do crítico convidado Ismaelino Pinto, além da participação virtual da crítica Dedé Mesquita, também do Cineclube.

Malone Cunha reforça que a maioria das premiações de cinema que antecedem o Oscar está premiando “Tudo em todo o lugar ao mesmo tempo”, apesar da produção alemã "Nada de novo no front", da Netflix, ser o líder em indicações este ano, com 11, incluindo Melhor Filme e Melhor Filme Internacional. “Tudo ao mesmo lugar” tem tido bom desempenho também nas categorias de Melhor Direção, com a dupla de diretores Daniel Scheinert e Daniel Kwan, os “Daniels”; Melhor Atriz com a malásia Michelle Yeoh (“Startrek”, “Sunshine”, “O tigre e o dragão”, “Memórias de uma gueixa” e “007- O amanhã nunca morre” etc); e a crescente torcida pelo Ator Coadjuvante Ke Huy Quan (“Indiana Jones e o Tempo da Perdição”).

“Tudo em todo o lugar ao mesmo tempo” conta a história de uma imigrante e os desafios com o processo de falência da lavanderia da família e relações complicadas com pai, filha e marido, numa abordagem sobre o multiverso. “O filme conta uma história nova de uma maneira totalmente diferente. É original e inventivo. Ele encanta muita gente”, opina Cunha.

“Ter dois diretores em um filme é raro. Se os ‘Daniels’ vencerem será a 3ª vez na história do Oscar que um filme com dois diretores vence a Melhor Direção. Os anteriores foram ‘Onde os fracos não tem vez’, de 2007; e ‘Amor sublime amor’, em 1961”, ressalta. Já Yeoh vem superando o favoritismo de Cate Blanchett por “Tár”. “Seria a terceira premiação da Blanchett, mas as chances da Yeoh cresceram. Seria a primeira atriz asiática a ganhar, pois já houve uma asiática como Melhor Coadjuvante, que foi Miyoshi Umeki, por ‘Sayonara’”, avalia ele.

Já Dedé Mesquita fala das chances para Melhor Ator, este ano: “Está dividido entre Brendan Fraser, de ‘A Baleia’, e Austin Butler por ‘Elvis’. “Fraser retoma a carreira que estava extinta para o cinema com uma atuação fantástica e emocionante. Enquanto, Butler interpretou o Elvis, o que também não é fácil, uma das maiores estrelas da cultura popular do século XX. O Elvis é muito grande, difícil ter um filme à altura dele”.

Já para os melhores Coadjuvantes, ela aponta os favoritos Ke Huy Quan e Angela Basset, por “Pantera Negra: Wakanda para sempre”. “A curiosidade é que o Ke Huy Quan foi o garoto prodígio de Hollywood que trabalhou com Steven Spielberg em ‘Indiana Jones e o Templo da Perdição’, nos Anos 80. Já a Basset estava ganhando todas as premiações, mas perdeu SAG (prêmio do Sindicato dos Atores) e o prêmio Independent Spirit (de estúdios independentes) para Jamie Lee Curtis, de ‘Tudo em todo o lugar ao mesmo tempo’”.

“Nada de novo no front” é o meu favorito, mas deve levar algumas categorias técnicas como Fotografia, Roteiro Adaptado, Som e Melhor Filme Internacional”, acredita Dedé. O filme é a 3ª adaptação do romance homônimo, cuja 1ª versão venceu o Oscar em 1930. Dedé não descarta a possibilidade desse longa repetir a façanha do coreano “Parasita”, que foi a primeira produção não-americana premiada como Melhor Filme de 2020. Já para Malone, “Nada de novo no front” deve, no máximo, levar o de Melhor Filme Internacional.

Agende-se:

Bate-papo Sobre o Oscar 2023

Dia: sábado, 11

Hora: às 17 horas

Local: livraria do piso 2 do Boulevard Shopping

Entrada franca.