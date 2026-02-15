"O Agente Secreto" vence Spirit Awards; Adolpho Veloso também leva prêmio

O filme brasileiro "O Agente Secreto" venceu mais um prêmio na noite deste domingo, 15. Desta vez, o filme brasileiro de Kleber Mendonça Filho recebeu o troféu de Melhor Filme Internacional do Independent Spirit Awards.

Adolpho Veloso, outro representante brasileiro na disputa, ganhou a categoria de melhor fotografia por seu trabalho em "Sonhos de Trem". O Spirit Awards é considerado como a principal premiação do cinema independente dos Estados Unidos.

VEJA MAIS

"O Agente Secreto" superou "Tudo que Resta de Você" (Cherien Dabis), "On Becoming a Guinea Fowl" (Rungano Nyoni), "Um Poeta" (Simón Mesa Soto) e "Sirát" (Oliver Laxe).

Já Veloso ficou à frente de Alex Ashe (Peter Hujars Day), Norm Li (Blue Sun Palace), David J. Thompson (Warfare) e Nicole Hirsch Whitaker (Dust Bunny).

Brasil no Oscar 2026

"O Agente Secreto" concorre ao Oscar no próximo dia 15 de março. O longa está indicado nas categorias de melhor filme, melhor ator (Wagner Moura), melhor filme internacional e melhor elenco. Veloso está presente na lista de indicados em melhor fotografia.