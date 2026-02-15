Capa Jornal Amazônia
"O Agente Secreto" vence Spirit Awards; Adolpho Veloso também leva prêmio

Adolpho Veloso, cinematógrafo brasileiro, leva prêmio por 'Sonhos de Trem'

Estadão Conteúdo
fonte

Ao receber troféu de Melhor Filme Internacional, diretor do longa, Kleber Mendonça Filho, posou para fotos com a honraria ao lado de Wagner Moura (Reprodução)

O filme brasileiro "O Agente Secreto" venceu mais um prêmio na noite deste domingo, 15. Desta vez, o filme brasileiro de Kleber Mendonça Filho recebeu o troféu de Melhor Filme Internacional do Independent Spirit Awards.

Adolpho Veloso, outro representante brasileiro na disputa, ganhou a categoria de melhor fotografia por seu trabalho em "Sonhos de Trem". O Spirit Awards é considerado como a principal premiação do cinema independente dos Estados Unidos.

"O Agente Secreto" superou "Tudo que Resta de Você" (Cherien Dabis), "On Becoming a Guinea Fowl" (Rungano Nyoni), "Um Poeta" (Simón Mesa Soto) e "Sirát" (Oliver Laxe).

Já Veloso ficou à frente de Alex Ashe (Peter Hujars Day), Norm Li (Blue Sun Palace), David J. Thompson (Warfare) e Nicole Hirsch Whitaker (Dust Bunny).

Brasil no Oscar 2026

"O Agente Secreto" concorre ao Oscar no próximo dia 15 de março. O longa está indicado nas categorias de melhor filme, melhor ator (Wagner Moura), melhor filme internacional e melhor elenco. Veloso está presente na lista de indicados em melhor fotografia.

Palavras-chave

CINEMA/AGENTE SECRETO/PRÊMIO/SPIRIT AWARDS

o agente secreto
Cinema
