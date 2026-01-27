Indicado ao Oscar, 'O Agente Secreto' será lançado no streaming; veja o que se sabe
Produção brasileira indicada ao Oscar 2026 ainda não tem data definida para estreia na Netflix
Indicado ao Oscar 2026, o filme brasileiro “O Agente Secreto” terá lançamento no streaming. A Netflix será responsável por levar o longa ao catálogo no Brasil, após atuar como coprodutora e realizar o pré-licenciamento da obra. A informação foi confirmada nesta terça-feira (27) pelo co-CEO global da plataforma, Greg Peters, durante a inauguração do novo escritório da empresa no país.
Apesar do anúncio, a data de estreia no streaming ainda não foi divulgada. A Netflix também não informou o valor investido no financiamento da produção.
Durante o evento em São Paulo, Greg Peters destacou o apoio da empresa ao audiovisual nacional e explicou o modelo de parceria adotado com produtores locais.
“Apoiamos o cinema brasileiro de diversas maneiras porque queremos ser os melhores parceiros e manter a flexibilidade para que os produtores locais possam decidir a melhor forma de dar vida aos seus projetos”, afirmou. Segundo ele, a empresa ficou entusiasmada em firmar parceria para ajudar a financiar “O Agente Secreto” e garantir a pré-licença do filme no Brasil.
A informação também foi confirmada pela revista Variety, que revelou que a Netflix participou do financiamento do longa e será responsável por sua exibição no streaming.
Sobre o filme ‘O Agente Secreto’
Ambientado em Recife, no ano de 1977, o thriller político acompanha Marcelo, personagem interpretado por Wagner Moura, um especialista em tecnologia que retorna à capital pernambucana após anos fora do país em busca de tranquilidade. Ao chegar, ele se depara com um ambiente marcado por vigilância, repressão política e segredos ligados ao regime militar.
Dirigido e roteirizado por Kleber Mendonça Filho, o filme traça um retrato da sociedade brasileira nos anos 1970, abordando temas como censura, perseguição política e o uso da tecnologia como instrumento de controle estatal.
“O Agente Secreto” é um dos destaques do cinema brasileiro na temporada de premiações e concorre ao Oscar 2026 em três categorias:
- Melhor Filme Internacional
- Melhor Ator, com Wagner Moura
- Melhor Direção de Elenco
O longa já vinha ganhando projeção internacional desde sua estreia em festivais e se consolidou como uma das produções brasileiras mais comentadas do ano.
Outros filmes do Oscar 2026 disponíveis na Netflix
Enquanto “O Agente Secreto” ainda não tem data para chegar à Netflix, outros filmes indicados ao Oscar 2026 já podem ser assistidos na plataforma. Entre eles estão “Frankenstein” e “Sonhos de Trem”, que concorrem na categoria de Melhor Filme.
Também estão disponíveis:
- “Guerreiras do K-Pop”, indicado a Melhor Animação
- “A Vizinha Perfeita”, na disputa por Melhor Documentário
- “Quartos Vazios”, indicado a Melhor Documentário de Curta-Metrage
A cerimônia do Oscar 2026 está marcada para 15 de março, quando os vencedores serão anunciados.
