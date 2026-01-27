Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Indicado ao Oscar, 'O Agente Secreto' será lançado no streaming; veja o que se sabe

Produção brasileira indicada ao Oscar 2026 ainda não tem data definida para estreia na Netflix

Hannah Franco
fonte

‘O Agente Secreto’ vai chegar a Netflix; saiba quando assistir (Foto: Divulgação | Internet)

Indicado ao Oscar 2026, o filme brasileiro “O Agente Secreto” terá lançamento no streaming. A Netflix será responsável por levar o longa ao catálogo no Brasil, após atuar como coprodutora e realizar o pré-licenciamento da obra. A informação foi confirmada nesta terça-feira (27) pelo co-CEO global da plataforma, Greg Peters, durante a inauguração do novo escritório da empresa no país.

Apesar do anúncio, a data de estreia no streaming ainda não foi divulgada. A Netflix também não informou o valor investido no financiamento da produção.

Durante o evento em São Paulo, Greg Peters destacou o apoio da empresa ao audiovisual nacional e explicou o modelo de parceria adotado com produtores locais.

“Apoiamos o cinema brasileiro de diversas maneiras porque queremos ser os melhores parceiros e manter a flexibilidade para que os produtores locais possam decidir a melhor forma de dar vida aos seus projetos”, afirmou. Segundo ele, a empresa ficou entusiasmada em firmar parceria para ajudar a financiar “O Agente Secreto” e garantir a pré-licença do filme no Brasil.

A informação também foi confirmada pela revista Variety, que revelou que a Netflix participou do financiamento do longa e será responsável por sua exibição no streaming.

Sobre o filme ‘O Agente Secreto’

Ambientado em Recife, no ano de 1977, o thriller político acompanha Marcelo, personagem interpretado por Wagner Moura, um especialista em tecnologia que retorna à capital pernambucana após anos fora do país em busca de tranquilidade. Ao chegar, ele se depara com um ambiente marcado por vigilância, repressão política e segredos ligados ao regime militar.

Dirigido e roteirizado por Kleber Mendonça Filho, o filme traça um retrato da sociedade brasileira nos anos 1970, abordando temas como censura, perseguição política e o uso da tecnologia como instrumento de controle estatal.

image Elenco de "O Agente Secreto" no Globo de Ouro 2026 (KEVORK DJANSEZIAN / ASSOCIATED PRESS / ESTADÃO CONTEÚDO)

“O Agente Secreto” é um dos destaques do cinema brasileiro na temporada de premiações e concorre ao Oscar 2026 em três categorias:

  • Melhor Filme Internacional
  • Melhor Ator, com Wagner Moura
  • Melhor Direção de Elenco

O longa já vinha ganhando projeção internacional desde sua estreia em festivais e se consolidou como uma das produções brasileiras mais comentadas do ano.

Outros filmes do Oscar 2026 disponíveis na Netflix

image "Frankenstein", original da Netflix.  (Divulgação)

Enquanto “O Agente Secreto” ainda não tem data para chegar à Netflix, outros filmes indicados ao Oscar 2026 já podem ser assistidos na plataforma. Entre eles estão “Frankenstein” e “Sonhos de Trem”, que concorrem na categoria de Melhor Filme.

Também estão disponíveis:

  • “Guerreiras do K-Pop”, indicado a Melhor Animação
  • “A Vizinha Perfeita”, na disputa por Melhor Documentário
  • “Quartos Vazios”, indicado a Melhor Documentário de Curta-Metrage

A cerimônia do Oscar 2026 está marcada para 15 de março, quando os vencedores serão anunciados.

