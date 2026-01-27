Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Kleber Mendonça Filho comemora indicações de 'O Agente Secreto' ao Bafta: 'Algo lindo'

Estadão Conteúdo

Em mais uma conquista no circuito internacional, O Agente Secreto foi indicado a duas categorias do Bafta, considerado o Oscar britânico, nesta terça-feira, 27. O longa brasileiro concorre aos prêmios de Melhor Filme em Língua Não Inglesa e Melhor Roteiro Original.

"Obrigada ao Bafta pelas duas indicações. Escrevi este roteiro muito pessoal na minha própria língua, o português, e vê-lo indicado no Reino Unido é algo lindo. Espero que as indicações ao Bafta tragam mais visibilidade ao filme e levem mais pessoas a assistir O Agente Secreto," comemorou o diretor Kleber Mendonça Filho em nota à imprensa.

Além disso, o Brasil conquistou mais duas indicações, com Apocalipse nos Trópicos, de Petra Costa, em Melhor Documentário, e Adolpho Veloso em Melhor Fotografia, pelo trabalho em Sonhos de Trem.

Emilie Lesclaux, produtora de O Agente Secreto e parceira de Kleber, também celebrou o reconhecimento brasileiro no prêmio europeu. "Estamos felizes com O Agente Secreto recebendo duas indicações ao Bafta, assim como com as outras indicações para o Brasil para Petra Costa e Adolpho Veloso. Esta é uma notícia maravilhosa, especialmente poucas semanas antes do lançamento no Reino Unido, em 20 de fevereiro. Também estou muito orgulhosa de Kleber, pois acredito que este roteiro é seu trabalho mais forte como roteirista até hoje, dentro de uma sequência de quatro grandes roteiros narrativos", disse ela.

É a primeira vez que o Brasil disputa a categoria de roteiro original na premiação da Academia Britânica de Cinema, e a quinta em que compete na categoria de filme internacional. A cerimônia do Bafta ocorre em Londres, no dia 22 de fevereiro.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

CINEMA/BAFTA/O AGENTE SECRETO/INDICAÇÕES
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CONQUISTA

Gaby Amarantos vence APCA 2025 com Rock Doido e leva prêmio de Melhor Álbum do Ano

Rock Doido, o quinto disco de estúdio de cantora, e possui 22 faixas curtas e frenéticas

27.01.26 13h22

NOVIDADES

Antonela Braga de mudança para o Pará? Mãe da influenciadora explica o assunto

Influenciadora, que soma mais de 12 milhões de seguidores nas redes sociais, se tornou conhecida do grande público após treta teen com ex-nora de Angélica e Luciano Huck

27.01.26 12h31

SUCESSO

Djavan completa 77 anos sendo o artista de MPB mais ouvido; cantor tem show marcado em Belém

Com apresentação para outubro, artista soma mais de 3 bilhões de streams em toda a carreira

27.01.26 12h18

GRATUITO

Amazônia Integrada: Festival Arte Breada destaca cinema trans paraense com exibições e debates

O evento segue até o dia 1º de fevereiro com uma agenda diversa dedicada às artes produzidas por pessoas trans na Amazônia com programação totalmente gratuita Agende-se

27.01.26 10h38

MAIS LIDAS EM CULTURA

NOVIDADES

Antonela Braga de mudança para o Pará? Mãe da influenciadora explica o assunto

Influenciadora, que soma mais de 12 milhões de seguidores nas redes sociais, se tornou conhecida do grande público após treta teen com ex-nora de Angélica e Luciano Huck

27.01.26 12h31

CARINHO

Zeca Camargo agradece acolhimento após furto de celular: 'Nada abala minha paixão por Belém'

O apresentador compartilhou momento delicado ao lado de Astrid Fontenelle

26.01.26 10h03

CINEMA

Semana do Cinema oferece ingressos a partir de R$ 10 em todo o Brasil; saiba quando

Redes participam da campanha, que inclui filmes indicados ao Oscar

26.01.26 19h57

agressor de mulher

'Eu estou aqui. Perdão a todo mundo', diz o cantor João Lima ao ser preso após agredir a esposa

Nas imagens divulgadas pela vítima, João Lima aparece segurando Raphaella, desferindo tapas e, em seguida, imobilizando a vítima

27.01.26 13h03

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda