Kleber Mendonça Filho comemora indicações de 'O Agente Secreto' ao Bafta: 'Algo lindo'

Em mais uma conquista no circuito internacional, O Agente Secreto foi indicado a duas categorias do Bafta, considerado o Oscar britânico, nesta terça-feira, 27. O longa brasileiro concorre aos prêmios de Melhor Filme em Língua Não Inglesa e Melhor Roteiro Original.

"Obrigada ao Bafta pelas duas indicações. Escrevi este roteiro muito pessoal na minha própria língua, o português, e vê-lo indicado no Reino Unido é algo lindo. Espero que as indicações ao Bafta tragam mais visibilidade ao filme e levem mais pessoas a assistir O Agente Secreto," comemorou o diretor Kleber Mendonça Filho em nota à imprensa.

Além disso, o Brasil conquistou mais duas indicações, com Apocalipse nos Trópicos, de Petra Costa, em Melhor Documentário, e Adolpho Veloso em Melhor Fotografia, pelo trabalho em Sonhos de Trem.

Emilie Lesclaux, produtora de O Agente Secreto e parceira de Kleber, também celebrou o reconhecimento brasileiro no prêmio europeu. "Estamos felizes com O Agente Secreto recebendo duas indicações ao Bafta, assim como com as outras indicações para o Brasil para Petra Costa e Adolpho Veloso. Esta é uma notícia maravilhosa, especialmente poucas semanas antes do lançamento no Reino Unido, em 20 de fevereiro. Também estou muito orgulhosa de Kleber, pois acredito que este roteiro é seu trabalho mais forte como roteirista até hoje, dentro de uma sequência de quatro grandes roteiros narrativos", disse ela.

É a primeira vez que o Brasil disputa a categoria de roteiro original na premiação da Academia Britânica de Cinema, e a quinta em que compete na categoria de filme internacional. A cerimônia do Bafta ocorre em Londres, no dia 22 de fevereiro.