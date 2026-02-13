'O Agente Secreto': Neon lança produtos inspirados no filme, com direito a tubarão e orelhão

A Neon, distribuidora norte-americana do longa O Agente Secreto, revelou nesta quinta-feira, 12, uma série de produtos temáticos inspirados no filme de Kleber Mendonça Filho. Além de camisetas e pôsteres, a loja também conta com dois brinquedos que remetem a símbolos importantes da trama - um tubarão com uma perna na boca e o orelhão amarelo.

O animal custa 8 dólares (cerca de R$ 42 na cotação atual), e o telefone, 65 dólares (cerca de R$ 340). Os produtos, no entanto, só estão disponíveis para compra para o público norte-americano. Não há nenhuma sinalização de que as vendas serão liberadas para o Brasil.

Indicado a quatro estatuetas no Oscar - Melhor Filme, Melhor Ator (Wagner Moura), Melhor Escalação de Elenco e Melhor Filme Internacional -, o longa nacional é um dos principais concorrentes da premiação. A produção brasileira é um das favoritas ao prêmio de Melhor Filme Internacional, mas enfrenta forte concorrência contra o longa norueguês Valor Sentimental.

Os dois longas são os únicos da categoria indicados ao prêmio de Melhor Filme e, por conta disso, devem receber mais atenção dos votantes do Oscar. A disputa será acirrada, mas nem tudo está perdido para o Brasil. Apesar de Valor Sentimental ter obtido mais indicações - nove nomeações norueguesas contra quatro brasileiras -, o longa nacional venceu prêmios importantes durante a temporada e já superou o filme europeu em outras ocasiões.

A maior questão da disputa, no entanto, deve ficar por conta da campanha de divulgação. A Neon, empresa responsável pela produção do longa Anora - vencedor do Oscar de Melhor Filme em 2025 -, é a detentora dos direitos de distribuição de ambos os filmes nos Estados Unidos.

Nos últimos anos, o estúdio se especializou na categoria de Melhor Filme Internacional e, em 2025, é responsável por quatro dos cinco indicados ao prêmio. Resta saber qual filme a Neon irá priorizar na campanha ao Oscar.