Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

'O Agente Secreto': Neon lança produtos inspirados no filme, com direito a tubarão e orelhão

O animal custa 8 dólares (cerca de R$ 42 na cotação atual), e o telefone, 65 dólares (cerca de R$ 340)

Estadão Conteúdo

A Neon, distribuidora norte-americana do longa O Agente Secreto, revelou nesta quinta-feira, 12, uma série de produtos temáticos inspirados no filme de Kleber Mendonça Filho. Além de camisetas e pôsteres, a loja também conta com dois brinquedos que remetem a símbolos importantes da trama - um tubarão com uma perna na boca e o orelhão amarelo.

O animal custa 8 dólares (cerca de R$ 42 na cotação atual), e o telefone, 65 dólares (cerca de R$ 340). Os produtos, no entanto, só estão disponíveis para compra para o público norte-americano. Não há nenhuma sinalização de que as vendas serão liberadas para o Brasil.

Indicado a quatro estatuetas no Oscar - Melhor Filme, Melhor Ator (Wagner Moura), Melhor Escalação de Elenco e Melhor Filme Internacional -, o longa nacional é um dos principais concorrentes da premiação. A produção brasileira é um das favoritas ao prêmio de Melhor Filme Internacional, mas enfrenta forte concorrência contra o longa norueguês Valor Sentimental.

Os dois longas são os únicos da categoria indicados ao prêmio de Melhor Filme e, por conta disso, devem receber mais atenção dos votantes do Oscar. A disputa será acirrada, mas nem tudo está perdido para o Brasil. Apesar de Valor Sentimental ter obtido mais indicações - nove nomeações norueguesas contra quatro brasileiras -, o longa nacional venceu prêmios importantes durante a temporada e já superou o filme europeu em outras ocasiões.

A maior questão da disputa, no entanto, deve ficar por conta da campanha de divulgação. A Neon, empresa responsável pela produção do longa Anora - vencedor do Oscar de Melhor Filme em 2025 -, é a detentora dos direitos de distribuição de ambos os filmes nos Estados Unidos.

Nos últimos anos, o estúdio se especializou na categoria de Melhor Filme Internacional e, em 2025, é responsável por quatro dos cinco indicados ao prêmio. Resta saber qual filme a Neon irá priorizar na campanha ao Oscar.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

cinema

o agente secreto

neon

produtos temáticos
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

MÚSICA

Liah Soares celebra 23 anos de carreira com turnê dedicada a temas marcantes de novelas

Com 10 canções em trilhas sonoras e parcerias com ícones como Roberto Carlos, a cantora paraense projeta novo show e reforça sua identidade amazônica na MPB contemporânea

13.02.26 11h32

FESTA

Alok e Vintage Culture elevam o Carnaval do Pará ao cenário eletrônico

Os maiores nomes da música eletrônica nacional consolidam o estado como um destino estratégico ao misturar batidas tecnológicas com a tradição das ruas paraenses

13.02.26 8h00

REPERCUSSÃO

BBB 26: Equipe de Maxiane se pronuncia após sister virar meme por make borrada; vídeo

Os administradores da página de Maxi no Instagram usaram o perfil na última quarta-feira (11) para comentar sobre o assunto

12.02.26 15h47

MÚSICAS

AQNO e Nat Esquema celebram as pistas de dança do Pará com EP

“No Esquema” apresenta ao público novas versões de faixas de “Latino Brega Love”, explorando o “Rock Doido” paraense e outras sonoridades eletrônicas em uma experiência imersiva de pista

12.02.26 13h16

MAIS LIDAS EM CULTURA

BBB 26

Após ser eliminada da Prova do Líder, Milena suja roupas de Cowboy no BBB 26

Sister bagunçou pertences do rival na manhã desta sexta-feira (13)

13.02.26 8h06

ESTÉTICA

Gretchen faz nova harmonização no bumbum aos 66 anos

Cantora realizou procedimento em clínica de São Paulo e compartilhou resultado nas redes sociais

12.02.26 10h24

resistência

BBB 26: 5ª Prova do Líder passa de 16h com 3 participantes; saiba quem continua

A prova de resistência da casa mais vigiada do Brasil define o líder da semana

13.02.26 14h52

BBB 26

Prova do Líder BBB 26: confira brothers que seguem na disputa da resistência

Durante o programa ao vivo, Chaiany foi a primeira a deixar a prova após ser eliminada por Marciele

13.02.26 8h28

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda