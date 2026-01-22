Mostra de Cinema Japonês chega a Belém com sessões gratuitas no Cine Líbero Luxardo

Até o dia 28 de janeiro, Belém se torna palco de uma imersão na sétima arte oriental com a Mostra de Cinema Japonês, sediada no Cine Líbero Luxardo. Com foco na produção contemporânea do Japão, a iniciativa oferece ao público uma seleção gratuita de filmes que exploram a sensibilidade e as nuances da cultura nipônica. O evento é resultado de uma cooperação entre a Fundação Cultural do Pará, o Consulado-Geral do Japão em Belém e a Fundação Japão de São Paulo.

A curadoria apresenta títulos lançados na última década (2012–2022), todos exibidos no idioma original com legendas em português. As obras mergulham em temas universais, como a busca pela identidade, o amadurecimento e o constante diálogo entre tradições ancestrais e a modernidade tecnológica.

Destaques da Programação Entre os títulos selecionados, destaca-se “The Fish Tale” (2022), de Shuichi Okita, que narra a história real de "Sakana-kun", uma personalidade famosa no Japão por seu fascínio pelo mundo marinho. Outra atração é o drama juvenil “Ito” (2021), que acompanha a jornada de superação de uma jovem através da música. A mostra traz ainda o épico histórico “Dreaming of the Meridian Arc” (2022), que revisita a vida de Ino Tadataka, o cartógrafo responsável pelo primeiro mapa completo do arquipélago japonês. Sucessos como “Oshin”, “Aristocrats” e “Segunda Chance” completam a grade.

A mostra busca estreitar os laços culturais entre o Brasil e o Japão, permitindo que o público paraense conheça o olhar de cineastas que traduzem experiências humanas com profundidade e beleza estética. As sessões são abertas a todos e o acesso é feito por ordem de chegada, sem a necessidade de retirada antecipada de ingressos.

A Mostra de Cinema Japonês começou no dia 22 de janeiro.

Veja a programação:

22/01 — Quinta-feira

15h — Dreaming of the Meridian Arc (Taiga he no Michi, 2022, 112 min)

Direção: Kenji Nakanishi. O filme acompanha a trajetória de Ino Tadataka, responsável por mapear o Japão no século XIX. Entre passado e presente, um funcionário que tenta transformar essa narrativa em série descobre fatos surpreendentes sobre o cartógrafo.

17h15 — Aristocrats (Ano Ko wa Kizoku, 2021, 124 min)

Direção: Yukiko Sode. Um drama que explora as divisões de classe em Tóquio através das vidas de Hanako, uma mulher de família aristocrática em busca de um casamento, e Miki, uma jovem da província que luta para se sustentar. Seus caminhos se cruzam, revelando as pressões sociais impostas às mulheres no Japão contemporâneo.



23/01 — Sexta-feira

15h — Segunda Chance (Kagidorobou no Method, 2012, 128 min)

Direção: Kenji Uchida. Uma comédia dramática sobre Sakurai, um ator fracassado que assume a identidade de um estranho rico após este sofrer um acidente e perder a memória. O que ele não esperava era que o homem fosse um assassino profissional, forçando ambos a viverem vidas completamente opostas.

17h30 — Ito (Itomichi, 2021, 116 min)

Direção: Satoko Yokohama. Ito, jovem tímida marcada pelo sotaque de Tsugaru, começa a trabalhar em um maid café para se abrir ao mundo. Entre novas conexões e o retorno ao tsugaru shamisen, encontra força para transformar a própria história.

24/01 — Sábado

17h30 — Oshin (Oshin, 2013, 109 min)

Direção: Shin Togashi. Drama baseado no fenômeno televisivo homônimo. A trama acompanha a infância de Oshin, uma menina de família pobre enviada para trabalhar como empregada para ajudar no sustento da casa. É uma história de resiliência e amadurecimento diante das dificuldades extremas no Japão do início do século XX.



25/01 — Domingo

27/01 — Terça-feira

17h15 — The Fish Tale (Sakana no Ko, 2022, 139 min)

Direção: Shuichi Okita. Drama inspirado na vida real de “Sakana-kun”. Mi-bo, fascinada por peixes desde a infância, enfrenta desafios para transformar sua paixão em profissão em uma trajetória marcada por descobertas e aceitação.



28/01 — Quarta-feira

