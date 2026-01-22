Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Lula comemora as quatro indicações de O Agente Secreto ao Oscar 2026

Estadão Conteúdo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva comemorou as quatro indicações de O Agente Secreto ao Oscar. O filme de Kleber Mendonça Filho recebeu quatro indicações, de melhor elenco, melhor filme internacional, melhor filme e melhor ator.

Em várias publicações no Instagram, o presidente enalteceu as indicações. Disse que estar entre os indicados para o melhor elenco "reconhece a força de quem constrói essa história junto". "Quando o trabalho é coletivo e o talento é valorizado, o Brasil brilha para o mundo", afirmou.

Sobre a indicação do longa como melhor filme internacional, categoria que premiou Ainda Estou Aqui no ano passado, Lula disse ser "motivo de celebração para todo o país". "Parabenizo o diretor Kleber Mendonça Filho e todo o elenco, que levaram a criatividade, a sensibilidade e a força da nossa história para o mundo. Quando a cultura brasileira é valorizada, o Brasil volta a ser protagonista no cenário internacional", declarou.

Sobre a indicação a melhor filme, o presidente disse que "estar entre os melhores do mundo já é uma vitória da nossa cultura, do nosso talento e da nossa capacidade de contar histórias que atravessam fronteira".

O presidente também comemorou a indicação de Wagner Moura na categoria de melhor ator. Disse que ele "tem o molho, tem talento de sobra, já levou o Globo de Ouro de melhor ator em filme drama e agora pode vir o Oscar de melhor ator".

Melhor fotografia

O presidente também fez uma publicação em homenagem à indicação do brasileiro Adolpho Veloso na categoria de melhor fotografia pelo filme Sonhos de trem, dirigido pelo norte-americano Clint Bentley e disponível na Netflix. A equipe do presidente, no entanto, não demonstrou o mesmo entusiasmo que teve com as indicações de O Agente Secreto, limitando-se a colocar uma bandeira do Brasil na publicação.

Palavras-chave

CINEMA

OSCAR 2026

INDICADOS

O AGENTE SECRETO

LULA
Cultura
