Festival de Berlim: Brasil terá mais uma estreia com 'Nosso Segredo', longa de Grace Passô

Mais um filme brasileiro fará sua estreia no 76ª edição do Festival Internacional de Cinema de Berlim: Nosso Segredo, primeiro longa dirigido por Grace Passô. Também conhecido como Berlinale, o evento acontece na capital alemã entre 12 e 22 de fevereiro e já conta com vários outros representantes brasileiros.

O longa foi selecionado para a mostra Perspectives, seção do festival dedicada a novos realizadores. O roteiro é uma reescritura de Amores Surdos, primeira peça de teatro de Grace.

Ambientado em Belo Horizonte, Nosso Segredo aborda as complexidades das relações familiares e do luto. "Uma família negra tenta reconstruir sua rotina após uma perda recente. Enquanto cada um foge do luto à sua maneira, o filho caçula guarda um segredo capaz de encarar as raízes de suas dores e, juntos, descobrirem um novo caminho", diz a sinopse.

O elenco conta com Robert Frank, Ju Colombo, Efraim Santos, Jéssica Gaspar, Flip, Marisa Revert, Juan Queiroz e participações especiais de Mateus Aleluia, Tássia Reis, Gláucia Vandeveld e Nanego Lira. O filme foi produzido pelo cineasta Ricardo Alves Jr. em coprodução com Rachel Daisy Ellis, Julia Alves e Globo Filmes, e será distribuído no Brasil pela Vitrine Filmes.

Estreando na direção de um longa-metragem, Grace Passô é dramaturga e atriz. Ela recebeu, por duas vezes, o prêmio de melhor atriz no Festival do Rio e o Candango no Festival de Brasília. Em 2018, foi eleita a melhor atriz no Festival Internacional de Cinema de Turim, na Itália. No teatro, conquistou reconhecimentos importantes e foi a primeira dramaturga negra a receber o prêmio Shell.

No cinema, Grace atuou em filmes como Praça Paris, No Coração do Mundo, Temporada, O Dia que te Conheci, A Fúria, Levante, e mais recentemente, O Filho de Mil Homens.

Brasileiros no Festival de Berlim

Entre os representantes brasileiros no Festival de Berlim estão os filmes Feito Pipa, dirigido por Allan Deberton e estrelado por Lázaro Ramos, Quatro Meninas, de Karen Suzane, a animação Papaya, de Priscilla Kellen, e o documentário A Fabulosa Máquina do Tempo, de Eliza Capai, selecionados para a mostra Generation - dedicada a filmes com temáticas e protagonistas infanto juvenis.

Já a mostra Panorama selecionou Isabel, filme com Marina Person do cineasta Gabe Klinger, e Se eu fosse vivo... vivia, de André Novais Oliveira, protagonizado pela escritora Conceição Evaristo.

Além disso, o cineasta brasileiro Karim Aïnouz está na competição principal do Festival, concorrendo ao Urso de Ouro com seu segundo filme em língua inglesa, Rosebush Pruning.