O Liberal chevron right Cultura chevron right

Festival de Berlim: Brasil terá mais uma estreia com 'Nosso Segredo', longa de Grace Passô

Estadão Conteúdo

Mais um filme brasileiro fará sua estreia no 76ª edição do Festival Internacional de Cinema de Berlim: Nosso Segredo, primeiro longa dirigido por Grace Passô. Também conhecido como Berlinale, o evento acontece na capital alemã entre 12 e 22 de fevereiro e já conta com vários outros representantes brasileiros.

O longa foi selecionado para a mostra Perspectives, seção do festival dedicada a novos realizadores. O roteiro é uma reescritura de Amores Surdos, primeira peça de teatro de Grace.

Ambientado em Belo Horizonte, Nosso Segredo aborda as complexidades das relações familiares e do luto. "Uma família negra tenta reconstruir sua rotina após uma perda recente. Enquanto cada um foge do luto à sua maneira, o filho caçula guarda um segredo capaz de encarar as raízes de suas dores e, juntos, descobrirem um novo caminho", diz a sinopse.

O elenco conta com Robert Frank, Ju Colombo, Efraim Santos, Jéssica Gaspar, Flip, Marisa Revert, Juan Queiroz e participações especiais de Mateus Aleluia, Tássia Reis, Gláucia Vandeveld e Nanego Lira. O filme foi produzido pelo cineasta Ricardo Alves Jr. em coprodução com Rachel Daisy Ellis, Julia Alves e Globo Filmes, e será distribuído no Brasil pela Vitrine Filmes.

Estreando na direção de um longa-metragem, Grace Passô é dramaturga e atriz. Ela recebeu, por duas vezes, o prêmio de melhor atriz no Festival do Rio e o Candango no Festival de Brasília. Em 2018, foi eleita a melhor atriz no Festival Internacional de Cinema de Turim, na Itália. No teatro, conquistou reconhecimentos importantes e foi a primeira dramaturga negra a receber o prêmio Shell.

No cinema, Grace atuou em filmes como Praça Paris, No Coração do Mundo, Temporada, O Dia que te Conheci, A Fúria, Levante, e mais recentemente, O Filho de Mil Homens.

Brasileiros no Festival de Berlim

Entre os representantes brasileiros no Festival de Berlim estão os filmes Feito Pipa, dirigido por Allan Deberton e estrelado por Lázaro Ramos, Quatro Meninas, de Karen Suzane, a animação Papaya, de Priscilla Kellen, e o documentário A Fabulosa Máquina do Tempo, de Eliza Capai, selecionados para a mostra Generation - dedicada a filmes com temáticas e protagonistas infanto juvenis.

Já a mostra Panorama selecionou Isabel, filme com Marina Person do cineasta Gabe Klinger, e Se eu fosse vivo... vivia, de André Novais Oliveira, protagonizado pela escritora Conceição Evaristo.

Além disso, o cineasta brasileiro Karim Aïnouz está na competição principal do Festival, concorrendo ao Urso de Ouro com seu segundo filme em língua inglesa, Rosebush Pruning.

Palavras-chave

CINEMA

FESTIVAL DE BERLIM

BRASIL

NOSSO SEGREDO

GRACE PASSÔ
Cultura
.
