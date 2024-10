Marjorie Estiano estrela ‘Abraço de Mãe’, novo filme de terror da Netflix; confira sinopse e trailer

A atriz brasileira Marjorie Estiano é a estrela principal do filme “Abraço de Mãe”, nova produção de terror da Netflix. O longa, dirigido por Cristián Ponce, também conta com Javier Drolas, Reynaldo Machado e Chandelly Braz no elenco. Gabriela Capello e André Pereira, junto ao diretor, são parte do time de roteiristas.

Chandelly Braz em "Abraço de Mãe" (Reprodução)

Sinopse de “Abraço de Mãe”

Rio de Janeiro, 1966. Durante a tempestade tropical, a bombeira Ana (Marjorie Estiano) e sua equipe lutam para evacuar um asilo que está sob risco de desabamento. Entretanto, os planos dos pacientes são outros, bem mais sinistros e perturbadores. A tempestade se intensifica e Ana é confrontada pelos perigos do presente, bem como pelos traumas do passado.

Trailer de “Abraço de Mãe”

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)